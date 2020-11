Detrazione fiscale per risparmio energetico nel 2020: chi può usufruire?

La detrazione per i lavori di risparmio energetico rappresenta una delle agevolazioni più rilevanti per chi vuole attuare lavori in casa. Ad oggi, in vista della crisi scaturita dall'emergenza epidemiologica di Coronavirus, stando a quanto riportato recentemente dai quotidiani, le detrazioni fiscali per risparmio energetico del 50 o 65% coprono una scaletta mista di spese.

Il Governo italiano, infatti, ha attuato l'Ecobonus 2020 per i contribuenti che "sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni." Esso è riconosciuto per un ristretto numero di lavori, principalmente per quelli che garantiscono le più alte exploit di risparmio energetico. Tale supporto consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è rivolto a coloro che eseguono interventi volti ad incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici.

Le detrazioni fiscali per risparmio energetico sono per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico di un edificio, l'installazione di pannelli solari e

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

A chi spetta tale beneficio?

La detrazione fiscale per risparmio energetico spetta, specificamente, a tutti i contribuenti residenti e non residenti anche se titolari di reddito d'impresa - che possiedono l'immobile di intervento. Dunque, sono promosse all'agevolazione le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni).

Come usufruire della detrazione fiscale sul risparmio energetico?

Per avvantaggiarsi dell’agevolazione è necessario che gli interventi siano ottemperati su unità immobiliari e su fabbricati esistenti. Tali 'oggetti' possono essere di qualunque categoria catastale (anche agresti), inclusi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, invece per altri spetta al 50%.

Dal 1° gennaio dell'anno 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

- acquisto e posa di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti muniti di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. Se sono anche dotati di sistemi di termoregolazione avanzati- oltre alla classe A - è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Nel caso in cui si effettui un intervento favorito al 110% e, di conseguenza, lo stesso venga recuperato da parte dell'amministrazione finanziaria, si chiede se sia plausibile revisionare l'intervento nell'ambito della ristrutturazione edilizia con detrazione pari al 50% o nell'ambito del risparmio energetico con detrazione al 65%.

Ma queste detrazioni fiscali - almeno stando a quanto evidenziato nelle ultime ore - si misurerebbero dalla data di sostenimento della spesa?

A tale questione, il quotidiano economico- finanziario "Il Sole 24 Ore" ha dato esito 'negativo'.

Ecco, in nota, le dichiarazioni ufficiali:

"Nell'ambito delle detrazioni fiscali, infatti, l'amministrazione fiscale svolge principalmente un controllo di tipo documentale, in base all'articolo 36–ter del Dpr 600/1973, e, se dalla documentazione esibita essa riscontra che mancano i presupposti dell'agevolazione scelta dal contribuente, questa viene recuperata come maggiore imposta dovuta. In questo quadro, l'agenzia delle Entrate non è titolata a convertire il regime agevolativo, per il quale il contribuente ha optato, in un regime “sottostante” e di minore impatto, pur ricorrendone le condizioni, e questo perché il Fisco non ha il potere di sostituirsi alla volontà espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi (o con la cessione del credito".

Interventi condominiali e detrazioni fiscali per risparmio energetico

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (o che toccano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio) sostenuti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, si può usufruire di detrazioni fiscali più elevate. Agevolazioni del 70 - 75%, laddove si riescono a conseguire determinati numeri di prestazione energetica.

Per le spese effettuate sulle parti comuni degli edifici condominiali collocati nelle zone sismiche, invece, è prevista una detrazione fiscale ancora più elevata:

- 80% (se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore);

- 85% (se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori).

Il decreto MISE - 26 giugno 2015 - specifica ristrutturazioni importanti di primo livello tutti gli interventi che comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva assoggettato all’intero edificio, oltre a interessare la custodia edilizia con un bilancio superiore al 50% della superficie disperdente totale dell’edificio.