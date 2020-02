ExpoCasa 2020: si avvicina l'edizione n.57 dell'evento

Si sta avvicinando un evento che è a giusta ragione considerato un vero e proprio punto di riferimento per quel che riguarda il mondo dell'arredamento, ovvero ExpoCasa.

ExpoCasa 2020: quando e dove

Negli scorsi anni, ExpoCasa è riuscito ad attirare visitatori da ogni parte d'Italia e del mondo e ci sono tutte le premesse affinché anche l'edizione 2020, la quale si terrà a Torino dal 29 febbraio all'8 marzo, possa toccare dei numeri ancor più alti.

Non ci sono davvero dubbi sul fatto che ExpoCasa sia una vera istituzione: esso è infatti uno degli eventi in assoluto più longevi del panorama italiano, basti pensare che l'appuntamento di quest'anno sarà nientepopodimeno che il cinquantasettesimo.

ExpoCasa 2020 si terrà come da tradizione a Torino presso la nota struttura fieristica Oval Lingotto, situata in via Giacomo Mattè Trucco 70, e per accedere è richiesto un prezzo decisamente accessibile: 8 euro per la tariffa piena e 5 euro per quella ridotta.

L'evento, come detto, sarà aperto dal 29 febbraio all'8 marzo, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 22, farà eccezione domenica 8 marzo, quando l'evento aprirà regolarmente alle 10 ma chiuderà alle 20.

Numeri importanti anche per questa edizione

I numeri saranno assai importanti, come evidenziato nel sito Internet ufficiale dell'evento: ExpoCasa 2020 ospiterà infatti ben 400 espositori, i quali avranno a disposizione una superficie espositiva di ben 20.000 metri quadri.

Come di consueto, ExpoCasa toccherà il mondo dell'arredamento a 360 gradi, offrendo spunti ad un pubblico estremamente variegato che sarà certamente composto sia da operatori professionali che da semplici appassionati.

Cucine, soggiorni, camere da letto e bagni

C'è sicuramente molta attesa per scoprire le novità riguardanti il mondo della cucina, ambiente interno che deve rivelarsi molto performante e che è spesso oggetto di innovazioni assai interessanti, sia a livello tecnico che estetico; nel nostro paese, peraltro, le eccellenze specializzate nella produzione di cucine sono davvero tantissime.

Non saranno da meno i soggiorni: grande attenzione sarà rivolta a divani e poltrone, da sempre autentici protagonisti di questi ambienti, ma non solo, basti pensare ad esempio ai mobili console dall'assetto ribassato, sempre più gettonati da chi ama gli stili moderni e funzionali, ai mobili sospesi, utilissimi per l'ottimizzazione degli spazi negli ambienti più piccoli.

Tante novità riguarderanno anche le camere da letto: nelle camere da letto per adulti sono oramai un punto di riferimento i letti con contenitore, i quali sono declinati in molte diverse varianti, sul piano estetico invece si registra un'attenzione sempre maggiore nei confronti delle relative testiere, anche per quel che riguarda i materiali di rivestimento.

Le camerette per bambini devono essere arredate con colore e brio, senza dubbio, ma anche per questi ambienti le innovazioni tecniche hanno la loro importanza: anche nelle camere dei più piccoli, infatti, si stanno diffondendo sempre di più i letti con contenitore, fondamentali per recuperare spazio.

Anche i bagni non sono da meno: le novità relative a questo tipo di contesti interni sono sempre tantissime, sia a livello di design che di soluzioni tecniche, ed è sufficiente una fugace occhiata ai siti dei principali player del settore bagno, come https://www.iperceramica.it/ per rendersene subito conto.

Tecnologia, pavimenti e rivestimenti

Grande protagonista di quest'edizione di ExpoCasa sarà inoltre la tecnologia: possedere una casa "smart" è ormai un imperativo per chi vuol concedersi il miglior comfort possibile, di conseguenza ampi spazi saranno dedicati appunto alle innovazioni "tech".

Da questo punto di vista, la parola d'ordine sarà sicuramente "domotica": il modo più comodo ed efficiente per gestire tutti i device tecnologici della propria abitazione è sicuramente quello di controllarli in modo centralizzato tramite delle apposite App, dunque i principali progressi tecnologici riguardano proprio tale ambito.

Sono sempre molto interessanti, in ExpoCasa, gli spazi dedicati a pavimentazioni e rivestimenti: l'evento infatti non si occupa solo di arredamento in senso stretto, ma anche di Interior Design, senza trascurare degli elementi di edilizia.

Anche in questo settore le novità sono tantissime, si pensi ad esempio ai laminati: questo tipo di pavimentazioni sono sempre più gettonate anche da chi desidera realizzare un pavimento effetto parquet più economico rispetto alle canoniche superfici in legno.