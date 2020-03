Global RepTrak 100 2020: 4 aziende italiane tra le 100 più blasonate al mondo

Le aziende italiane, si sa, godono di un notevole blasone a livello internazionale: il Made in Italy è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo e molti dei nostri brand sono degli autentici leader nei rispettivi settori.

L'ennesima conferma proviene da Global RepTrak 100, un report annuale dalla valenza internazionale che propone una classifica dei marchi che godono della migliore "Reputation" su scala globale.

Nell'edizione del 2020, la quale è stata pubblicata proprio in questi giorni ed è consultabile presso questo link, tra i 100 "top brands" figurano 4 realtà italiane, peraltro piuttosto diversificate l'una dall'altra: Ferrari, Ferrero, Armani e Lavazza.

Ferrari, eterna icona nel mondo delle auto di lusso

In tutto il mondo, quando si parla di auto lussuose, si pensa subito a quelle del "cavallino": Ferrari è un marchio assolutamente amato e non è certo per caso se in Global RepTrak 100 è riuscito a raggiungere il quarto posto, venendo preceduto da Lego, The Walt Disney Company e Rolex.

La casa automobilistica italiana, fondata a Maranello, in provincia di Modena, nel 1947, è riuscita ad affermarsi fin da subito grazie all'inconfondibile stile delle sue vetture, nonché ovviamente alle eccezionali caratteristiche tecniche che le contraddistinguono.

Ferrari è una casa automobilistica che non ha mai smesso di innovare: sempre fedele alla sua idea di sportività e di lusso, ha sempre impreziosito le sue proposte con tecnologie, motori e dettagli estetici che sono state delle vere e proprie rivoluzioni del settore.

Ferrero: i dolciumi amati in tutto il mondo

Anche Ferrero è un'indiscussa eccellenza italiana, un'icona per quel che riguarda il mondo dei dolciumi.

Le più tipiche proposte Ferrero, su tutte la celebre Nutella, sono sugli scaffali dei supermercati di tutto il mondo e vantano innumerevoli tentativi di imitazione.

Anche Ferrero, ovviamente, non ha mai pensato di "cullarsi" sul blasone costruito, ma è stata sempre assai attenta alle esigenze di mercato lanciando nuovi prodotti e curando con rigorosa attenzione le strategie di marketing.

Proprio negli scorsi mesi la novità dei Nutella Biscuits, biscotti ripieni della celebre crema dolce, hanno riscosso un successo davvero eccezionale tanto da spingere l'azienda ad ampliare in modo consistente le produzioni.

I dati sono altisonanti: in appena 3 mesi, Ferrero è riuscita a vendere più di 17 milioni di confezioni di questi biscotti.

Il fashion italiano: Armani

Dopo una realtà leader nel mondo della auto di lusso e un'icona dell'alimentare, non poteva mancare un marchio di moda: Armani.

La moda italiana è considerata un punto di riferimento in tutto il mondo e la celebre società fondata da Giorgio Armani ne è un simbolo assolutamente degno.

I capi griffati Armani non hanno alcun bisogno di presentazioni, è peraltro interessante sottolineare che nella sua storia più recente questo brand italiano ha abbracciato anche dei settori paralleli, o anche del tutto differenti, da quello fashion, come ad esempio quello dell'arredamento e quello della ricettività.

Lavazza portavoce del delizioso caffè italiano

Qual è un'altra grande specialità italiana amata in tutto il mondo? Il caffè, naturalmente, ed ecco che in questa speciale classifica figura anche il brand Lavazza.

L'ultracentenaria azienda torinese abbraccia il mondo del caffè sia per quanto riguarda i prodotti professionali, dunque sistemi espresso e quant'altro necessario per gustare un buon caffè al bar, sia per la preparazione domestica di quest'iconica bevanda aromatica: acquistare prodotti quali le capsule Lavazza Espresso Point, magari anche online da e-commerce specializzati come Outlet Caffè, è ormai una prassi per tanti "cultori" del caffè.

Non c'è che dire: quanto è emerso da questa "top 100" è motivo di orgoglio per queste aziende italiane e può fungere anche da stimolo anche per tutte le altre imprese: il report ha sottolineato infatti che i consumatori prestano un'attenzione sempre maggiore verso i valori condivisi che contraddistinguono brand.