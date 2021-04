Istat, nel 2020 record negativo delle nascite: l'impatto sul commercio

L’Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato il report relativo alle dinamiche demografiche che hanno caratterizzato il 2020, con particolare attenzione circa l’impatto avuto dal COVID-19 durante lo scorso anno. Lo studio, denominato “La dinamica demografica durante la pandemia covid-19- anno 2020” rileva un ampio divario tra nascite e decessi (quasi 350mila), secondo solo a quello avutosi nel 1918.

L’andamento demografico in Italia nel 2020

Il report dell’ISTAT sottolinea come, a dicembre 2020, la popolazione italiana sia diminuita dello 0.6% rispetto all’inizio dello stesso anno; “il declino demografico avviatosi dal 2015” - si legge nella nota stampa dell’Istituto - “è stato accentuato dagli effetti che l’epidemia Covid-19. Alle conseguenze dirette del virus dovute ai decessi si sono aggiunte le ripercussioni che le misure, volte a contenere la diffusione dei contagi, hanno prodotto sulla vita delle persone”. A incidere negativamente sul “saldo naturale” tra le nuove nascite e i decessi è stata certamente la pandemia da COVID-19; non a caso, era stata un’altra pandemia (la “spagnola”) a determinare il peggior dato del ventesimo secolo, un saldo negativo di oltre 600mila unità tra nascite e decessi registrata nel 1918.

L’andamento del tasso di natalità

Stando ai dati raccolti dall’ISTAT, “in tutti i mesi del 2020 si registrano valori percentuali inferiori a quelli dello stesso periodo del 2019, ad eccezione di febbraio con il 4,5% in più, in parte dovuto al giorno in più nel calendario 2020. Il calo delle nascite si accentua nei mesi di novembre e soprattutto di dicembre (-10,3%), il primo mese in cui si possono osservare eventuali effetti della prima ondata epidemica”.

Nonostante la pandemia sia in corso da oltre un anno, è ancora presto per stabilire se e quanto abbia effettivamente inciso sul tasso di natalità, modificando un trend che - stando ai rilievi dell’Istituto - è in atto già dal 2015. A tal proposito, l’ISTAT fa sapere che “l’andamento delle nascite nel corso

del 2021 consentirà di avere un quadro più nitido delle conseguenze della crisi economica” e che il calo delle nascite può essere ascritto a svariati fattori, a cominciare da un clima generalizzato di sfiducia e incertezza verso il futuro.

Si tratta di un rilievo congruente con quelli formulati circa un anno fa, in un altro report (datato 28 aprile 2020), in cui si osservavano i primi effetti del COVID-19 sull’andamento demografico della popolazione italiana. Per il 2020, in “assenza di un qualunque effetto distorsivo derivante da Covid-19”, la stima relative alle nuove nascite era superiore alle 432mila unità (“scenario medio basso”); la previsione si è rivelata ottimistica, dal momento che i nuovi nati nello scorso anno sono stati poco più di 404mila.

