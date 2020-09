Le bollette di luce e gas sono più costose rispetto a venti anni fa?

Il mondo dell’energia ha conosciuto un notevole sviluppo nell’ultimo periodo e scegliere un’azienda che possa garantire offrire servizi in ambito in energetico, risulta oggi un processo molto più lungo rispetto a diversi anni fa. Ma come mai accade questo?

Semplicemente, chi lavora per offrire servizi in questo settore, riesce a proporre il proprio catalogo a un numero di clienti sempre maggiore, raggiungendoli anche mettendo a disposizione le offerte sul web. In un mercato che accoglie quindi tante nuove aziende, la concorrenza è basato non solo sulla proposta ai clienti ma anche su la possibilità di garantire prezzi quanto più bassi possibili, specialmente se rapportati a uno stesso numero di servizi. Come si può quindi evidenziare la piattaforma migliore a cui rivolgersi?

Sfruttare le piattaforme a disposizione

Innanzitutto è importante affidarsi a portali tramite i quali è possibile comunicare con altri utenti, consultandosi in materia completa sulle tante opportunità che consigliano magari un determinato servizio rispetto a un altro. Proprio in quest’ambito, tante piattaforme online come Recensione Italia garantiscono un servizio pensato proprio per questi utenti, che selezionando l’azienda in questione possono leggere le recensioni lasciate da altri clienti, i quali raccontano la propria esperienza e forniscono un feedback utile in primo luogo a chi avesse un qualunque tipo di dubbio, ma anche all’azienda stessa, che può sfruttare questo canale per avvicinarsi ai bisogni degli utenti e ascoltare quella che è la loro opinione in merito ai servizi offerti, magari con annessi consigli per migliorare la resa complessiva.

Proprio per questa ragione è importante comprendere in maniera corretta le tante aziende che sono comunque in grado di offrire prezzi competitivi come Sorgenia , cercando di esaminare i prezzi per capire se la media complessiva è aumentata nel corso del tempo.

Un notevole incremento

Nello specifico, è possibile notare come negli anni ci sia stato un notevole aumento nei prezzi, cosa che enti come il Codacons (coordinamento di associazioni per la difesa di ambiente e dei diritti dei consumatori) sottolineano in modo molto netto: questo aumento – nonostante con una fitta concorrenza dovrebbe esserci una diminuzione dei prezzi – è causato principalmente da una variazione nella tassazione. In sostanza quindi, a parità di consumi, la tassazione varia in modo molto netto e questo, con il passare degli anni, ha scatenato un aumento indiretto delle cifre da pagare in bolletta.

Ma a cosa è dovuto tutto ciò? Sostanzialmente (e con buona approssimazione) uno degli elementi che più incidono in queste variazioni nei prezzi sono i cosiddetti oneri di sistema. Questi altro non sono se non piccole imposte relative a vari incentivi, tra i quali quelli per l’utilizzo e lo sviluppo di energie rinnovabili. Questi costi fissi comprendono anche oneri nucleari, agevolazioni relativamente al sistema ferroviario e alle industrie energivore. L’aumento nei prezzi delle bollette è soprattutto dovuto al fatto che, per quanto si decida di proporre prezzi molto bassi, questi oneri di sistema sono uguali per ogni fornitore, cosa che quindi impedisce di ridurre questa spesa cambiando azienda.