Passione griglia: dati statistici e corsi online sul BBQ

Lo sfrigolio della carbonella ed il sapere condividere una buona bistecca, cotta direttamente sulla griglia, rende gli amici e tutta la famiglia felice.

Il lockdown ha rallentato molte cose, tra cui, purtroppo, feste ed eventi speciali di condivisione, ma per imparare e mettersi in gioco non è mai troppo tardi.

Online sono presenti corsi per imparare tutti i segreti della griglia e della brace, come ad esempio i corsi on-line del team GrigliareDuro.com, per potenziare le conoscenze a partire da zero.

Ninjas del BBQ: stime e statistiche in Italia

La cultura del barbecue, oramai, non è sola protagonista dei film americani - dove le famiglie si riuniscono con parenti ed amici all’aria aperta, mentre gli uomini di casa si danno da fare dinanzi la brace - ma questa cultura si è estesa anche negli altri Paesi, fino ad arrivare in Italia. La crescita del BBQ nel nostro Paese, stando agli ultimi dati statistici elaborati dal noto sito di e-commerce eBay, indica un incremento di vendite del 24,5% tra gli anni 2014 - 2018.

Nel 2018 la vendita di BBQ, dunque, ha stilato una vendita ogni 16 minuti e su un campione di 509 persone in Italia (età compresa tra i 25 e i 70 anni) l’83% degli intervistati ha dichiarato di possedere un barbecue nel proprio giardino. Il 75% del campione non rinuncia ad organizzare la grigliata neanche durante i mesi invernali, a dichiararlo è il magazine Idealo.it. Secondo stime attendibili, a differenza degli altri paesi europei, gli Italiani sono dei grigliatori seriali la domenica e il 93% tra questi è interessato alla provenienza della carne da acquistare. L'approccio alla griglia è prevalentemente maschile, ma anche le donne amano farlo... Una piccola percentuale riguarda la classe femminile che si presta con voglia a carni ardenti.

Chi sono, dunque, i più grandi ammiratori della brace? Survey Sampling International ha avviato un sondaggio internazionale, dichiarando che - su circa 2.552 intervistati - i tedeschi sono campioni d’Europa nel mondo BBQ. Oltre un quarto degli intervistati, il 26%, ha dichiarato di grigliare almeno 25 volte all’anno. La tifoseria italiana della griglia scende al 14%, ma circa l'88% possiede un barbecue.

Il 75% si considera fedele e non sa proprio dire di no alla grigliata. Secondo i ricercatori - come già detto prima - su 509 persone intervistate (uomini e donne), sarebbero più gli uomini a grigliare (82%), mentre una percentuale a ribasso riguarderebbe la categoria femminile (18%).

Il 66% degli Italiani ama organizzare braciolate in giardino, il 18% si dedica alla cucina barbecue sul balcone di casa ed il restante 15% preferisce grigliare in aree da pic nic.

Come si può notare, i numeri parlano ed ogni anno - stando almeno alle recenti statistiche apportate - accresce la percentuale di coloro che si dedicano al mondo del BBQ. L'Italia è sicuramente tra i Paesi Europei che predilige una fetta di carne ardente, ovviamente cotta sulla propria griglia.

Le basi del grigliare:

Prima di cuocere e armeggiare con gli utensili, bisogna imparare alcune regole fondamentali che solo un vero Grill master può conoscere. Ecco alcuni utili consigli per fare colpo sui vostri futuri ospiti durante una grigliata.

Innanzitutto si inizia con il selezionare la strumentazione e gli accessori indispensabili; poi si passa a configurare e a preparare i dispositivi, (sia a gas che carbonella). Sperimentare tutte le metodologie di preparazione dei tagli, dalla marinatura alla salamoia alla preparazione dei rub è molto importante. Infine ricordare di preparare le carni prima della cottura per ottenere piatti succulenti.

Grigliare Duro ed i suoi corsi online

Grigliare Duro, nel solo anno 2019, ha sfamato oltre 10mila persone.

È nel 2015 che nasce la Community Grigliare Duro, una delle più grandi in Italia.

Siti come Grigliare Duro mettono a disposizione corsi online sia a principianti che a esperti del BBQ; grazie a questi si ha la possibilità di acquisire tecniche per grigliare come non mai.