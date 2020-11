Polizza per la casa: le soluzione offerte dall'online

I tempi cambiano e, con questi, anche le esigenze delle persone. Se un tempo, una volta acquistata casa, i nuovi proprietari si sarebbero immediatamente recati in filiale per capire come fare per assicurare la propria nuova dimora, ora è tutto diverso. Non è più necessario richiedere un permesso dal lavoro o ritagliarsi qualche ora di tempo per il consulto: richiedere il preventivo di una polizza casa online non è mai stato tanto facile e veloce.

Grazie alla richiesta online di un preventivo per l’assicurazione della propria casa – e alla successiva stipula della polizza – sarà possibile coprire l’immobile da danni derivanti da fattori imprevedibili, come potrebbero essere lo scoppio di un incendio in casa, un’alluvione o un’effrazione.

Vedremo ora come funziona la stipula di una polizza online, quali dati richiede e quali sono gli eventi che in genere sono coperti dai migliori pacchetti assicurativi ad oggi in circolazione.

Richiedere un preventivo online per l’assicurazione casa

Richiedere un preventivo ad una compagnia assicurativa per l’assicurazione sulla casa e successivamente stipulare la relativa polizza online è un’operazione decisamente semplice e veloce. Tutto ciò di cui dovrai disporre sarà di una connessione internet, un computer o un cellulare e qualche minuto di pazienza.

Una volta scelta la compagnia assicurativa che più ti sembra fare al caso tuo, il procedimento per richiedere un preventivo per una polizza online richiederà prima la compilazione di una sezione dedicata ai dati anagrafici, poi di una parte dedicata ai dati relativi alla casa.

Per quanto riguarda i dati anagrafici, è sottinteso che si riferiscano a colui che intende sottoscrivere la polizza. Verranno dunque richieste informazioni riguardo il luogo di residenza, considerando che dovrà essere specificato se il luogo di residenza è differente dall’ubicazione dell’immobile da assicurare per questioni relative al fattore di rischio, specie per quanto riguarda le assicurazioni contro eventuali furti o effrazioni. Verranno inoltre richiesti la data e il luogo di nascita e – in alcuni casi – anche l’allegato di un documento di identità valido.

Dopo aver compilato la sezione riguardante i dati anagrafici, la procedura per la richiesta di un preventivo online per l’assicurazione dell’abitazione richiederà l’inserimento di alcuni dati relativi all’immobile stesso. Tra questi, sarà richiesto il tipo di fabbricato, se si tratta dunque di un piccolo edificio, di una villa, una villetta; la tipologia d’uso, che varia tra proprietà, affitto, concessione in affitto; la dimora abituale, se l’immobile da assicurare sarà poi destinato a domicilio oppure no; la superficie dell’abitazione, complessiva o con pertinenze escluse; la somma da assicurare, la quale può variare rispetto al valore di mercato della casa o al momento dell’acquisto; la rata di pagamento, che potrà essere unica, mensile o con periodicità personalizzate a seconda delle offerte e dei piani previsti dalla compagnia assicurativa prescelta.

Eventi coperti dalla polizza assicurativa sulla casa

Online sarà possibile trovare le proposte di numerose compagnie assicurative, ognuna di queste offrirà una polizza con un pacchetto assicurativo leggermente differente a vari prezzi. Ciò che dovrai assolutamente fare, sarà prestare massima attenzione alla parte del preventivo che indica quali sono gli eventi coperti dalla suddetta polizza assicurativa.

Tra le coperture maggiormente proposte possiamo trovare:

incendio ed eventi correlati (scoppio, esplosione ed altri eventi distruttivi)

(scoppio, esplosione ed altri eventi distruttivi) guasti al sistema elettrico o idraulico

eventi atmosferici (alluvioni, inondazioni, uragani, tempeste, vento, grandine)

atti vandalici

rottura di vetri o cristalli

Sempre più richiesta è anche l’ assicurazione casa contro furti e tentativi di effrazione: quella proposta da AXA, per esempio, ti rimborsa eventuali oggetti di valore rubati dalla tua cassaforte, ma anche i danni a cancelli, porte e finestre avvenuti in seguito a un tentativo di effrazione.

Ancora, vi sono coperture specifiche per proteggere eventuali opere d’arte conservate o esposte nella propria abitazione, o per tutelare la salute dei propri amici a quattro zampe.

Insomma, al momento di comporre la propria polizza il consiglio è di scegliere le coperture più utili in base alle proprie specifiche esigenze, tenendo in considerazione ad esempio la zona in cui si vive, la tipologia di abitazione e il suo contenuto, nonché il livello di assistenza che si desidera.

Preventivi a confronto: non guardare solo al prezzo

Per assicurarsi di ottenere e sottoscrivere la miglior offerta online per l’assicurazione della tua casa, il consiglio è quello di non limitarsi alla richiesta di un singolo preventivo online.

Una volta ottenuti alcuni preventivi, questi devono essere scupolosamente confrontati tra loro.

Nella scelta, non lasciarti guidare unicamente dal prezzo: per quanto risparmiare sia importante, ci sono molti altri aspetti da considerare quando si parla di serenità domestica. Sicuramente le coperture, che devono essere sufficienti a proteggere la tua casa, la tua famiglia e i tuoi bene da possibili imprevisti, ma anche la presenza di un buon servizio di assistenza 24 ore su 24, fondamentale nel momento del bisogno.