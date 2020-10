Shopping online e codici sconto: risparmiare in modo intelligente

È secondo voi possibile fare compere online, risparmiando in modo intelligente? La risposta è sì!

Acquistare sul mondo del web è facile, veloce, comodo e sicuro. Ed è proprio per questo, che il settore dei codici sconto sta subendo una crescita esponenziale.

Crescita per il settore di shopping online nel 2020

Si stima che a fine 2020 il settore dell’e-commerce in Italia, subirà un rialzo del 26% rispetto all’anno passato.

Lo shopping online è, ormai, il sistema più comodo e veloce che permette a tutti di acquistare qualsiasi tipo di prodotto.

La scelta del negozio online è subordinata anche al servizio rapido e puntuale delle consegne e alla possibilità, qualora il cliente lo richieda, di effettuare cambi o resi.

Basta un semplice click per comprare tutto ciò che si vuole.

Negli ultimi mesi lo shopping online è notevolmente aumentato e questo probabilmente anche a seguito del terribile periodo di emergenza sanitaria vissuta da tutti nel mondo.

Ma l’incremento del commercio online ha continuato a crescere in maniera esponenziale anche dopo i mesi di quarantena, offrendo nuove opportunità a tante piccole aziende.

Osservando l’enorme crescita di questo fenomeno, molte imprese sono passate dalla vendita al dettaglio allo shopping digitale con un riscontro positivo da parte della maggior parte della clientela.

Il mobile e-commerce rappresenta già il 56% degli acquisti online totali.

Secondo nuove stime affidabili si è visto che lo shopping da smartphone quest’anno crescerà del 42%, raggiungendo un valore di 12,8 miliardi di euro l’anno.

Queste cifre da capogiro rendono abbastanza chiara ed evidente la crescita inarrestabile e proficua che, questo nuovo settore commerciale è stato in grado di ottenere in un lasso di tempo anche relativamente breve.

Cosa sono i codici sconto?

È da anni che ormai il trend dei codici sconto non si arresta, anzi, continua a salire.

I codici sconto, anche banalmente chiamati codici promozionali o “voucher’’, sono una serie di numeri e lettere che possono formare una parola di senso compiuto o essere composti da caratteri casuali.

I codici sconto possono essere di diverse tipologie: i più classici sono quelli che vanno ad applicare una percentuale di sconto sull’importo totale, altri, invece, offrono la possibilità di avere la spedizione gratuita dell’articolo selezionato.

A seconda dei vari settori commerciali, ci sono poi, i coupon, i buoni promozionali applicabili ad un secondo acquisto, oppure offerte valide solo per i prodotti in esaurimento.

Questi codici possono essere non solo un incentivo per l’utente che vuole comprare un determinato prodotto ad un prezzo scontato, ma anche un’opportunità di marketing strategico da parte delle aziende, che, grazie ai codici sconto, vedono incrementare le proprie vendite e migliorano l’interazione con i clienti.

Perché i codici sconto spingono ad acquistare online?

Quest’anno il settore che più ha subito un incremento delle vendite online (pari a circa il 56%) è stato quello del cibo.

In seconda posizione troviamo il settore dell’arredamento, con un aumento del suo e-commerce di circa il 30%.

Infine i settori dell’abbigliamento, informatica ed editoria, che hanno subito un rialzo delle proprie vendite online, nel 2020, relativamente del 21%, 18% e 16%.

Ma questo perché? Beh, semplicemente perché comprare online non è solo comodo; qui si possono infatti trovare offerte super vantaggiose grazie a codici sconto facilmente reperibili.

Il notevole incremento degli acquisti su internet è legato, infatti, soprattutto ad essi.

Per l’acquisto dei prodotti su internet è diventata ormai routine, andare alla ricerca di codici sconto. Questi risultano utili a tutti i clienti che normalmente preferiscono lo shopping online. I codici sconto sono diventati un incentivo importante per l’acquisto dei prodotti ma servono soprattutto a fidelizzare il cliente, il quale, quasi sicuramente, sarà in futuro più propenso a comprare di nuovo dallo stesso rivenditore.

Dove si possono trovare i codici sconto?

Generalmente, quasi tutti i negozi online mettono a disposizione i propri codici sconto: per poterli utilizzare è necessario semplicemente visitare i loro siti internet ed effettuare una registrazione (magari iscrivendosi alla loro Newsletter).

Esistono anche siti di couponing molto affidabili, che danno la possibilità di reperire facilmente i codici sconto.

Topnegozi è un portale utile per trovare velocemente i codici sconto.

Si tratta di un sistema comodo e veloce per chi intende acquistare online, ed è, inoltre, utilizzabile sia da smartphone che da computer.

All’interno di questi siti ci sono numerosi marchi sui quali è possibile applicare lo sconto e una vasta scelta di articoli che vanno dalla cosmetica, all’abbigliamento, agli articoli per ufficio o attrezzi per il giardinaggio, e infine, alla prenotazione di alberghi e pacchetti vacanze.

Come usare i codici sconto?

Una volta ottenuti, i codici sconto hanno modalità di utilizzo molto semplice: dopo aver ricevuto il coupon, basta copiare e incollare il codice generato dal computer prima di completare la procedura di pagamento. A questo punto, sapremo se la percentuale di sconto in questione è attiva e se viene, quindi, applicata in automatico sull’importo complessivo.

Bisogna però fare molta attenzione e controllare che i codici sconto siano ancora validi (dato che, solitamente, hanno una data di scadenza).