Spedizioni online: di necessità, virtù

Che si tratti dell’avvio di una nuova attività online, dell’invio di documenti importanti relativi al proprio business o che si possieda un negozio che, soprattutto in questo ultimo anno, ha dovuto dare uno sprint alla vendita online dei propri articoli destinando parte dell’attività alla spedizione di merci, le spedizioni hanno vissuto un boom particolare negli ultimi mesi, in tutto il mondo, soprattutto nell’opzione delle spedizioni online.

Sono molte le agenzie, infatti, che hanno strutturato online il proprio servizio di spedizioni, di modo da permettere al cliente di poter gestire tutto dalla propria abitazione, dal proprio studio o dal proprio negozio, senza doversi recare in un ufficio postale come si faceva sino a pochi anni fa. Un notevole vantaggio e un aiuto alla sicurezza personale e collettiva, in un periodo storico in cui ridurre gli spostamenti e le file, anche per lavorare, è divenuto di estrema importanza.

Come fare una spedizione online

L'unico strumento necessario per fare una spedizione online è un cellulare o un computer connesso a internet con il quale accedere e registrarsi ai portali specializzati in spedizioni online: le informazioni richieste dall’account in fase di registrazione serviranno al tracciamento del pacco spedito ma anche a rendere più veloci le spedizioni successive, evitando di compilare nuovamente i campi, perché il sistema ha già registrati i dati del mittente e i suoi riferimenti di pagamento del servizio (dati memorizzati sempre in modo sicuro).



Il primo passaggio da eseguire è, quindi, la scelta del tipo di spedizione che occorre (per esempio spedizione veloce o spedizione all’estero), compilando il form con i dati del mittente, del destinatario e, spesso, inserendo un numero di cellulare per essere contattati per qualsiasi emergenza. Uno dei vantaggi dei servizi di spedizioni online, è infatti l’alta assistenza possibile in caso di problemi durante la spedizione, come potrebbe accadere nel caso di possibili blocchi alla dogana per alcune merci. Occorrerà, infine, seguire le indicazioni del corriere sull'imballaggio del pacco e procedere a eseguirlo con massima attenzione per evitare che subisca danni durante il viaggio. I portali, generalmente, offrono indicazioni molto complete su come effettuare un imballaggio molto sicuro e a prova di urti, con guide molto utili soprattutto per spedire oggetti preziosi, fragili e di valore. A questo punto, bisogna calcolare la quantità dei pacchi da spedire, il loro peso (il loro valore, per alcuni) e in base a questi parametri saranno calcolati i costi di spedizione con corriere espresso o con l’opzione che si è selezionata. Esistono anche compagnie che permettono di calcolare un preventivo senza costi aggiuntivi, in modo da conoscere in anticipo la spesa per la spedizione. In questi casi, il prezzo applicato è sempre chiaro e trasparente e molto spesso è anche il più vantaggioso in base al servizio scelto.

Dopo aver eseguito questi semplici passaggi, il corriere passerà a ritirare il pacco inserito dal mittente in circa 24-48 ore, all’indirizzo concordato, senza alcuna necessità di occuparsene oltre.

I vantaggi delle spedizioni online

Con le spedizioni online si può sempre controllare lo stato d’avanzamento della spedizione aggiornato in tempo reale, in modo da sapere dove si trova il pacco e anche quando sarà arrivato a destinazione – e questo è il vantaggio principale del servizio online. La possibilità di non doversi recare in uffici postali o in sedi di corrieri, non dover trasportare pacchi magari pesanti, non dover compilare moduli in molteplici copie e quello di poter pagare con metodi virtuali è, poi, il secondo vantaggio molto apprezzato dagli utenti. Non da meno, la possibilità di concordare il momento del ritiro del pacco, ma anche quello della ricezione per il destinatario, è una comodità molto alta, soprattutto per quei clienti che hanno le sedi postali o dei corrieri lontane da casa o per quei negozianti che non possono allontanarsi dal negozio per inviare le merci ai propri clienti che hanno acquistato su un e-commerce.

Alcune agenzie di spedizioni online permettono di sapere anche quali procedure ha seguito il collo prima di essere spedito, come per esempio quando è transitato da una città all'altra e se altri corrieri paralleli lo hanno preso in carico in una determinata sede.



Il vantaggio delle spedizioni online può essere ancora più grande quando a spedire sono le aziende che, per dimensioni, non necessitano di un reparto logistica strutturato, ma ricorrono ogni tanto alle spedizioni di alcuni prodotti, in un numero totale mensile che si può facilmente gestire con un corriere online: il ritiro in sede richiederà al negoziante solo di occuparsi dell’imballaggio del pacco, potendo poi fornire al cliente tutte le indicazioni di tracciamento, senza dover andare personalmente in posta o dal corriere per consegnare i pacchi da spedire.

Infine, le agenzie di spedizioni online offrono sempre assistenza h24 sia via chat che telefono. Una tale forma di assistenza rende la procedura ancora più semplice e veloce, in quanto non occorre recarsi presso l'ufficio postale o la sede del corriere per avere informazioni sulla propria spedizione.