Videogames in Italia: statistiche e ultime notizie

Il giro di videogames in Italia vale un giro d’affari con cifre da vero e proprio capogiro.

Secondo statistiche affidabili ed attendibili, quasi il 50% degli italiani gioca ai videogiochi. Andiamo quindi ad analizzare, statisticamente parlando, il mondo dei videogame nel nostro paese.

Dati statistici: videogames in Italia e nel mondo

Secondo gli ultimi dati statistici, il futuro per gli appassionati di videogame è roseo. La crescita graduale della tecnologia in questi anni non ha di certo escluso l’avanzare inesorabile del mercato dei videogame. Più di 16 milioni di italiani giocano oggi con i videogiochi. Dal 2017 il giro d’affari attorno ai videogiochi è aumentato addirittura del 18%. Nel solo 2019, lo stesso mercato vale un giro di circa 1,7 miliardi di euro in Italia, con spese complessive pari a 152 miliardi di dollari totali nel mondo.

Circa il 43% degli italiani gioca ai videogiochi e 8 persone su 10 rivelano di averci giocato almeno una volta negli ultimi 6 mesi. Il 47% di questa fetta degli italiani hanno un’età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Attenzione! Non solo gli uomini sono soliti a giocare ai videogiochi: ultime ricerche dimostrano che quasi il 40% dei players complessivi siano in realtà donne!

Si può inoltre affermare che ultimamente stiamo assistendo ad un vero e proprio boom dei giochi presenti su mobile devices (ossia sui comuni cellulari). Si prevede infatti che il prossimo anno il mercato dei videogiochi su mobile raggiungerà il 60%.

Ultime notizie riguardo l’uscita di uno dei videogiochi più attesi dell’anno

Uno dei giochi più attesi nel 2020 è il Cyberpunk 2077 key. Resta ancora un mistero la notizia ufficiale riguardo l’uscita del videogame in questione.

Tutto ciò che sappiamo è che il videogioco racconterà la realtà di un’America disfatta nel 2077 ; una realtà incosciente, dominata dalla decadenza e dall'immoralità, in cui non esiste un vero e proprio futuro.

Numerosi sono i personaggi che varcano le strade del supercontinente in Cyberpunk 2077: i "megacorpi" che occupano il territorio americano sono spacciatori di droga, hacker e venditori ambulanti di cervelli illeciti. Cyberpunk è il riflesso di un mondo che cade a pezzi pezzi, dove a vincerla è il degrado, il sesso sfrenato e la cultura pop che si mescolano - più volte - al crimine violento e alla povertà assoluta.

Per rimanere in vita il giocatore dovrà essere pronto a tutto!

Per sopravvivere sarà necessario cambiare il proprio corpo con un cyberware all’avanguardia e bisognerà accettare lavori che altri non sceglierebbero nemmeno lontanamente.

Nel videogioco il pericolo è sempre dietro l’angolo e le uniche regole da seguire saranno solo ed esclusivamente quelle di un giocatore singolo che vive libero e non svincolato da qualsiasi tipo di sistema. Un cyberpunk fa tutto ciò che il suo istinto comanda.

Altro aspetto importante del videogame è la presenza di un vasto cast di attori , come Keanu Reeves, noto per aver interpretato Neo nella trilogia di Matrix. Il famoso attore, sotto il nome di Johnny Silverhand, rappresenta il simbolo del marketing di Cyberpunk 2077 e sarà - in assoluto - la guest star del gioco che ti accompagnerà alla scoperta di luoghi assurdi. Ma a camminare la grande America ci sono anche altri personaggi spaziali, come: Cherami Leigh, Gavin Drea, Jason Hightower, Michael-Leon Wooley, Claire Elise Boucher (Grimes), Samuel Barnett, Mark Ronald Holden e tanti altri.

Alcune indiscrezioni rivelano che la data di uscita di Cyberpunk 2077 sarà il 10 dicembre 2020. La versione PC di Cyberpunk 2077, in realtà, sarebbe già pronta e le aziende produttrici starebbero lavorando per ottimizzare le edizioni console e i tanti ecosistemi sui quali dovrà essere giocato. Per tale motivo la tensione tra i fans continua a crescere, specie in questi ultimi giorni. Cyberpunk 2077, infatti, avrebbe dovuto occupare console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC già il 19 novembre 2020, ma il rinvio - come già accennato - ha un suo perché.

Ecco il comunicato degli sviluppatori di CD Projekt Red in merito all'attesa del gioco:

"La sfida più per noi in questo momento è distribuire il gioco su attuale generazione, next-gen e PC allo stesso tempo, il che ci richiede di preparare e testare nove versioni differenti (Xbox One/X, la compatibilità con Xbox Series S/X, PS4/Pro, la compatibilità con PS5, PC, Stadia)... mentre si lavora da casa. Poiché Cyberpunk 2077 si è evoluto fino a diventare quasi un titolo di nuova generazione durante lo sviluppo, dobbiamo assicurarci che tutto funzioni bene e che ogni versione funzioni senza intoppi. Siamo consapevoli che potrebbe sembrare irrealistico quando qualcuno dice che 21 giorni possano fare la differenza in un gioco così massiccio e complesso, ma lo fanno davvero."

Manca poco e dicembre è sempre più vicino: si spera che il grande pubblico potrà avventurarsi per le strade di Night City il prima possibile.