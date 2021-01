Audi Q2: Crossover compatto e nuovo restyling

Cambia l’aspetto ma non la sostanza. Era il 2016 quando Audi lanciava sul mercato la più piccola della famiglia Q, proponendo un crossover compatto dalle dimensioni ridotte rispetto al Suv Q3. Oggi siamo difronte adunaggiornamento che rinfresca le linee spigolose, conferendo alla Q2 maggior personalità.

Le forme sono rimaste pressoché invariate (è cresciuta di 2 cm in lunghezza), ma dal punto di vista estetico ora troviamo un design più moderno, specie all’anteriore dove spiccano un nuovo paraurti,una calandra di dimensioni generose con trama single frame ottagonale e prese d’aria laterali maggiorate.Tra le novità più evidenti vi sono la nuova firma luminosa e la nuova fanaleria, quest’ultima di serie a Led findal primo allestimento e,invia opzionale, disponibile anche con tecnologia Matrix. Al posteriore il paraurti mostra prese d’aria maggiorate ai lati e un nuovo estrattore che migliora la dinamicità dell’auto.

L’abitacolo è caratterizzato da uno stile semplice e ben curato. L’Audi virtual cockpit fa affidamento su un display da 12,3”, ricco di informazioni e di facile consultazione. Totalmente rinnovato il sistema di infotainment Mmi plus con Mmi touch, che conta su un nuovo display da 8,3” e la connessione datiLte ed hotspotWlan. Massima connessione grazie all’App myAudi che permette di gestire, monitorare e dialogare con la propria Q2. Sempre utili i sistemi di ausilio alla guida, come l’Audi pre sense front che, utilizzando un radar a medio raggio, monitora la strada davanti all’auto prevenendo eventuali urti. Nella guida di tutti i giorni si apprezza la visibilità: aspetto importante, specie in città e nelle manovre più strette.

Il test drive con la 35 Tdi S-Tronic, vale a dire il classico 2.0 Tdi da 150 Cv abbinato al cambio automatico a sette rapporti e la trazione integrale quattro ha dato ottimi risconti.

Un motore fluido e sempre pronto che, però, deve fare i conti con una certa rumorosità, soprattutto quando i giri aumentano. Si viaggia comodi sia in autostrada che su strade extraurbane, apprezzando poi la compattezza del veicolo una volta in città. Calibrato molto bene il cruise control adattivo,disponibile solo inabbinamento al cambio automatico, che rende la guida meno stancante.

La entry level 30 Tfsi a benzina ha un prezzo di partenza di 28.100euro, ma per la 35Tdi quattro S-Tronic con allestimento S Line servono 41.900 euro.