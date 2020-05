Blue economy e turismo, la strada per salvare la stagione

La nautica e il turismo nautico sono due storici volani dell’economia italiana e una eccellenza del nostro Paese: lo certifica il Ministero dei Trasporti nell’ultimo dossier sulla nautica da diporto in Italia, presentato a fine 2019, che fa il punto sulla blue economy per la nostra economia.

Turismo da salvare

L’amore degli italiani per il mare si traduce in un interesse sempre crescente per la navigazione, che sembra resistere anche alle ansie per il Coronavirus: stando alle prime informazioni che arrivano dagli operatori di settore, come OmeroMorettiVela, nonostante un inevitabile calo il trend delle prenotazioni per le vacanze in barca a vela sembra resistere al momento nero anche per l’estate 2020.

Soluzioni per la sicurezza dei viaggiatori

Per rispondere adeguatamente alle nuove esigenze post-Covid gli operatori del settore stanno studiando le soluzioni necessarie ad assicurare la massima sicurezza ai turisti: termoscanner per le rilevazioni della temperatura, contatti ridotti al minimo con persone esterne all’equipaggio per tutta la durata della vacanza (imbarcando in cambusa scorte sufficienti per le esigenze di tutti i viaggiatori), distanziamento (con riduzione dei viaggiatori accolti a bordo), interventi di igienizzazione e sanificazioni ancora più efficaci sono solo alcune delle misure che possono aiutare il mondo della vela a superare l’emergenza sanitaria e salvare la stagione estiva.

La blue economy, un pilastro dell’economia italiana

Un salvataggio che è quanto mai necessario per evitare il crollo di un pilastro dell’economia nazionale: nel suo complesso, il fatturato totale del settore della nautica da diporto ha raggiunto a fine 2019 i 5,09 miliardi di euro, in crescita quasi del 20 per cento rispetto i 4,27 miliardi con cui si è chiuso il consuntivo del 2018, registrando per il quinto anno consecutivo una crescita a due cifre. Le imbarcazioni a vela registrate in Italia sono circa 20mila, superate solo dalla più ampia categoria delle imbarcazioni da diporto.

A partire dal 2013, anno più basso post-crisi economica, il fatturato è aumentato quasi dell’80 per cento fino al 2019, una performance che nessun altro settore industriale in Italia è stato in grado di generare, come sottolineato con orgoglio dalla Federazione delle Industrie Nautiche (FIN).

Risollevarsi dal periodo nero

La sfida attuale è ancora più ostica perché stiamo vivendo una fase di incertezza e preoccupazioni per un nemico infido come il virus, che ha sconvolto le abitudini di vita in tutto il mondo. Eppure, si possono scorgere alcuni spunti di ottimismo anche in uno scenario così tetro, e proprio nel segmento delle vacanze in barca a vela.

Risolte le questioni legate agli accorgimenti di sicurezza, infatti, questa tipologia di viaggio potrebbe regalare emozioni uniche e insperate, consentendo di lasciarsi davvero alle spalle questi mesi complicati e cupi. Inoltre, ci potrebbero essere anche dei risvolti positivi sul fronte pratico: i mari italiani dovrebbero essere necessariamente meno affollati del solito, rendendo l’esperienza in barca a vela ancor più esclusiva.

Il blocco del turismo: il lockdown costa 10 miliardi

Questa può essere la strada per non perdere un’intera stagione e peggiorare lo stato di difficoltà generale del turismo italiano, che in questi mesi di lockdown ha già perso più di 10 miliardi di euro, ovvero la somma spesa lo scorso anno dai turisti stranieri arrivati nel nostro Paese tra marzo e maggio, a cui poi vanno aggiunte le spese eseguite dai viaggiatori interni.

Nella sua totalità, il turismo nazionale esprime il 6% del valore aggiunto nazionale (88 miliardi in valore), genera consumi interni per oltre 146 miliardi e occupa quasi 283mila addetti, di cui 220mila dipendenti.