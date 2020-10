Cuffie True Wireless: consigli per l’acquisto e novità

Le cuffie senza filo rappresentano una tecnologia piuttosto recente, considerando che la loro diffusione sul mercato è avvenuta soltanto negli ultimi quattro anni, ad ogni modo sono diventate un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Al giorno d’oggi gli auricolari Bluetooth senza filo si possono adoperare con qualsiasi dispositivo elettronico, tra cui smartphone, pc, smart TV, tablet e persino con le console di gioco.

Il successo di questi dispositivi si deve alla tecnologia True Wireless, un sistema che permette di usufruire di un audio di alta qualità grazie a una connessione stabile e priva di interferenze, in grado di assicurare prestazioni elevate nell’ascolto della musica, nella gestione delle videochiamate e in molte altre attività. Ecco quello c’è da sapere sulle cuffie true wireless, dalle ultime novità ai consigli all’acquisto sui migliori modelli disponibili in commercio.

Come funzionano gli auricolari true wireless

Prima di comprare delle cuffie true wireless è importante capire come funziona questa tecnologia, specialmente per comprendere come si differenziano questi modelli dai semplici auricolari wireless. Quest’ultimi sono la prima evoluzione nel campo delle cuffiette per i device elettronici, infatti benché gli auricolari siano ancora collegati tra loro fisicamente non sono più connessi con il dispositivo principale tramite il tradizionale cavetto.

Ovviamente la tecnologia true wireless rappresenta un sistema più avanzato, in quanto le cuffie oltre a non essere più collegate dal filo con il device originale non sono connesse neanche tra loro da supporti fisici. In poche parole, con le cuffie senza fili non è presente il jack e la trasmissione audio è in modalità wireless con l’apparecchio, tuttavia tra i due auricolari il collegamento avviene in modo tradizionale, mentre con le cuffie true wireless la trasmissione è interamente wireless.

Le ultime novità sulle tecnologie degli auricolari true wireless

Le cuffie true wireless sono evolute in modo rapido negli ultimi anni, mettendo a disposizione degli utenti soluzioni particolarmente utili per rendere i device elettronici più efficienti e semplici da usare. Una delle tecnologie più importanti è il sistema di riduzione del rumore, a volte abbinato anche alla cancellazione dell’eco, un meccanismo che consente di evitare sgradevoli interferenze esterne ottimizzando la qualità dell’audio, per rendere il suono sempre nitido anche quando ci si trova all’aria aperta o in un luogo affollato.

Un’altra opzione molto gettonata sono i microfoni integrati ad elevata sensibilità, affinché la propria voce sia sempre chiara e ben amplificata anche all’esterno. Alcuni dispositivi sono anche dotati di sistemi per l’autosterilizzazione, per rimuovere i batteri dagli auricolari wireless e usarli sempre in modo sicuro e privo di rischi, per garantire la massima sicurezza sanitaria in ogni condizione d’utilizzo.

Dopodiché esistono altre tecnologie presenti nelle migliori cuffie senza fili, come la compatibilità con la ricarica wireless per non dover usare il caricabatterie ma un semplice tappetino di ricarica, oppure con la modalità veloce per ottenere un’autonomia adeguata in pochi minuti. Inoltre, alcuni auricolari true wireless si possono controllare tramite app, configurando l’audio e le funzionalità attraverso l’applicazione, per effettuare impostazioni personalizzate e adattare ogni aspetto del device alle proprie esigenze.

Come scegliere le cuffie true wireless giuste

La scelta delle cuffie senza fili rappresenta senza dubbio una decisione importante, infatti si tratta di device da utilizzare ogni giorno, i quali devono essere in grado di soddisfare le proprie necessità in modo ottimale. Un aspetto da considerare è sicuramente il design, che deve essere moderno e accattivante, inoltre è indispensabile poter contare su una qualità audio elevata, con tecnologie integrate che garantiscono un suono nitido e perfetto in ogni condizione d’impiego.

Da non sottovalutare è il rapporto qualità-prezzo, per acquistare un dispositivo bilanciato e indicato per il tipo di utilizzo che bisogna farne. Allo stesso modo gli auricolari wireless devono essere sicuri dal punto di vista igienico, ergonomici e fornire un microfono per ogni cuffia, risultando compatibili con i principali sistemi di voice assistance. Ovviamente è importante scegliere delle cuffie con riduzione del rumore, dotate della ricarica wireless e con la possibilità di configurare le funzionalità degli auricolari in modo individuale.

Le migliori cuffie true wireless: la nuova proposta di LG

Tra i migliori auricolari senza fili le cuffie true wireless LG TONE Free FN6 sono una delle novità più interessanti, un modello innovativo con collegamento Bluetooth 5.0 e comandi vocali per Google Assistant e Siri. Questo dispositivo, compatibile con Android e iOS, vanta un design elegante e moderno, con auricolari ergonomici e sempre igienizzati grazie alla tecnologia UVnano, una soluzione di ultima generazione per rimuovere i batteri e usare gli auricolari con la massima sicurezza, oltre a cuscinetti ipoallergenici per gli auricolari realizzati in silicone atossico.

Il dispositivo propone un suono di altissima qualità tramite la tecnologia Meridian Audio, con altoparlanti attivi digitali DSP e amplificazione integrata, per un suono sempre perfetto e un corretto bilanciamento tra le due cuffie. L’intensità dell’audio è assicurata dai driver da 6 mm, con bassi profondi ed equalizzatore con vari preset, per scegliere in ogni momento la configurazione più adeguata elle proprie esigenze, alle condizioni ambientali e al tipo di attività, mentre l’app TONE consente di gestire ogni impostazione in modo personalizzato.

Naturalmente si tratta di auricolari senza filo con funzione di cancellazione del rumore, per isolare il suono dalle interferenze esterne, con un doppio microfono integrato per chiamate sempre impeccabili e chiare. Le cuffie true wireless TONE Free FN6 di LG sono resistenti alla pioggia e al sudore con certificazione IPX4, offrono una lunga autonomia e sono compatibili con la ricarica wireless e veloce, con sistema di associazione automatica per la massima efficienza e durabilità, offrendo le migliori performance durante il lavoro, il tempo libero e lo sport.