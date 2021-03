Fitness all’aria aperta

Tornare in forma senza stress, inambientipiacevoliper corpoemente.Lagreengymètrendy e accessibile. All’aria aperta migliora la respirazione, si bruciano il 20% in più di calorie, l’efficienza della respirazione ossigena in profondità muscoli e cuore. La luce naturale stimola la ghiandola pineale a rilasciare maggiore quantità di serotonina, aumentano buonumore e livello energetico». Ecco qualche suggerimento sul come organizzare l’allenamento nelle eco-palestre.

PERCORSI VITA

Si snodano su un tracciato dai 1.200 ai 1.500 metri. Sono strutturati in 15 stazioni, distanziate fra loro, a ognuna corrisponde unesercizio diverso. La modalità di esecuzione è illustrata su cartelli. Le prime tappe sono di riscaldamento, poi diventano più impegnative prima di decrescere di intensità nelle ultime due. Si lavora sia a corpo libero sia con l’aiuto di attrezzature poste sul percorso: panche, pali, sbarre, cavalline, scalini, anelli. Il percorso prevede un solo giro, ma si può ripetere.

CAMMINATA O CORSA

Bastano 30 minuti al giorno, suddivisi in sei minuti di camminata lenta alternati a sei di camminata veloce. Oppure: 8 minuti di corsa lenta alternati a 2 di camminata veloce, da ripetere tre volte. E per chi ha fiato, 12 minuti di corsa e tre di camminata per due volte.

IL CIRCUITO

Va fatto tre volte a settimana e prevede squat, piegamenti sulle gambe, saltelli sulposto, affondi alternati delle gambe in avanti, push up sulle braccia facilitati dalle ginocchia in appoggio al suolo, crunch per gli addominali. Quindici ripetizioni di ogni esercizio, con 10 secondidi recupero tra un esercizio e l’altro da ripetere tre volte.

BASTA UN ELASTICO

Si infila in tasca, si usa outdoor. «Oltrechepratici,glielasticihanno una resistenza progressiva e variabile: aumenta allungando la banda, si annulla al suo rilascio. Così diminuisce lo stress e l’impatto sulle articolazioni. Ideali da soli o inseriti in circuiti, gli elastici si abbinano a qualunque allenamento.