Giochi, ebook, video per le mani dei piccoli

Dare o non dare il tablet ai bambini è un dilemma che affligge molti genitori. Tanto da aver spinto la Società Italiana di Pediatria a stilare un documento ufficiale. Ne è emerso che sotto i due anni è meglio evitare, soprattutto prima della nanna. L’interferenza con la qualità del sonno è indubbia: colpa delle stimolazioni neurologiche e della luce blu dello schermo.

Tuttavia i pediatri non demonizzano in toto la tecnologia rapportata alla prima infanzia: è dimostrato che l’utilizzo di applicazioni educative può avere un impatto positivo sull’apprendimento. Purché vi siano accanto mamma e papà.

Sulle pagine di Affaritaliani abbiamo gia affrontato questo discorso che potrete leggere cliccando qui.

Fondamentale per l’uso di dispositivi da parte degli under 8 è infatti la fruizione assieme ai genitori. Da una ricerca condotta negli Stati Uniti, il 42% dei minori di 8 anni possiede un tablet e il 92% incomincia a usarlo fin dai primi mesi di vita.

E in Italia?

8 bambini su 10 tra i 3 e i 5 anni sanno usare i dispositivi digitali dei genitori. Secondo un sondaggio del Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste, nelle famiglie italiane lo smartphone è presente al 100% (la televisione lo è al 95%) e il tablet al 68%. Alla luce di questo fenomeno (in crescita) è bene saper scegliere il prodotto adatto in base all’età, evitando di proporre ai figli gli accessori elettronici per adulti.

Clementoni

Il Mio Primo Tablet di Clementoni è studiato per la fascia che va dai 12 ai 36 mesi e offre filastrocche, effetti sonori e giochi di luce. Tre tasti interattivi consentono di selezionare le modalità di gioco e 9 icone luminose stimolano la percezione visiva, uditiva e tattile. Per bimbi dai 3 ai 6 anni c’è il LeapFrog Ultimate (da 90 euro) che si avvale del core del predecessore, ovvero il LeapFrog Epic, vincitore del premio per il miglior tablet junior nel 2017 ai Kidscreen Awards. La nuova edizione dà accesso a una libreria di oltre 1.000 giochi, eBook e video sviluppati da esperti in educazione infantile.

Amazon

Non ancora sul mercato italiano ma presente da qualche mese a livello internazionale è l’Amazon Fire HD 10 Kids Edition (da 180 euro). Il nuovo tablet del colosso di Jeff Bezos offre l’accesso a più di 20 mila app, giochi, audiolibri, video e contenuti educativi rivolti alla fascia 3-12 anni. E dispone di funzioni di Parental Control sia per il filtraggio di contenuti sia per il tempo di utilizzo da parte del bambino.

Samsung

Anche Samsung ha pensato al target junior lanciando la Kids Edition del Samsung Galaxy Tab mentre il marchio di giocattoli Lisciani offre ben 13 modelli di tablet, suddivisi per tematiche e fasce d’età (coprono dai 3 ai 12 anni). L’ultimo arrivato, il Mio Tab 7" Evolution (99,99 euro), sirivolge agli studenti delle scuole primarie grazie ad app che supportano l’apprendimento alle elementari.

Vi invito inoltre a laggere i nostri approfondimenti: