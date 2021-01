Glamping e attività in cupole geodetiche

Il glamping è un modo per vivere le parti selvagge e completamente uniche del mondo, senza dover sacrificare i comfort.

Il glamping combina tutti i comfort di un hotel o B&B con la semplicità del campeggio e dei grandi spazi aperti, la magia del dormire sotto le stelle, nel sentirsi a proprio agio nella natura ascoltando il picchiettio della pioggia, in tutta comodità e sicurezza.

Risulta essere una forma di campeggio in strutture più comode e lussuose rispetto a quelle del campeggio tradizionale. Può soddisfare qualsiasi esigenza, anche per chi è abituato al confort e al lusso ma vuole riscoprire il contatto e il beneficio del vivere in natura.

Alloggiare in queste strutture ti permette di alzarti al mattino immerso completamente nella natura e vivere da subito nel pieno della giornata. Dalle tradizionali Yurte, alle case nell'albero, alle cupole geodetiche, la scelta degli alloggi in glamping sta diventando sempre più ampia.

Sostenibilità e alloggio a misura d'uomo

Gli hotel, per quanto possano sforzarsi, sono spesso inefficienti dal punto di vista energetico e utilizzano materiali non sostenibili. Gli alloggi del glamping, nella maggior parte dei casi, sfruttano gli elementi circostanti, creando lo spazio migliore per viaggi eco-compatibili e turismo sostenibile. È un modo per vivere le parti selvagge e completamente uniche del mondo.

Il modo di viaggiare è cambiato, si vuole esplorare alle nostre condizioni e immergerci nella cultura locale, e non vogliamo più semplicemente testimoniare la natura, ma viverla. Una fusione di glamour e campeggio, il glamping è un modo per vivere autenticamente i luoghi più suggestivi del mondo.

Cosa è una cupola geodetica

È molto più di una bella tenda, una delle soluzioni possibili per il Glamping sono le cupole geodetiche, le quali possono offrire innumerevoli vantaggi. Vi starete chiedendo: “cosa sono le cupole geodetiche?”

Si tratta di tensostrutture emisferiche, composte da una serie di travi che appoggiano su una base sferica. Il loro montaggio in situ è estremamente semplice e non richiede vincoli particolari nè permessi, in quanto fanno parte della categoria delle strutture temporanee. Di seguito trovate una serie tre le migliori cupole geodetiche presenti in rete.

Queste strutture sono totalmente personalizzabili, e i travi in acciaio sono ricoperti di un telo in PVC oscurante completamente, semi trasparente o totalmente trasparente.

Oppure possono essere fatte in policarbonato con struttura autoportante, garantendo un'estetica molto più elegante e una vista più pulita per l'utente, che non vedrà più il disegno a nido d'ape delle aste geodetiche.

Uno dei vantaggi di questa tipologia di strutture è che sono riscaldabili, si costituisce infatti, grazie alla loro struttura, un microclima interno che permette temperature confortevoli sia in estate che in inverno, rispetto alle tende o alle yurta dove questo non è possibile, se non con metodi di riscaldamento o raffreddamento appositi.

Inoltre sono estremamente resistenti sia in presenza di vento forte, di gelo e di neve. Nello specifico hanno una resistenza al vento fino a 120KM/H e a un carico di neve fino a 75KG per MQ.

Strutture multifunzionali e appetibili per tante attività

Molte attività come bar, ristoranti, pasticcerie, agriturismi, si stanno dotando di queste strutture per differenziare i propri ambienti, per dislocare all'aperto sezioni della propria ricettività, per fare la possibilità ai clienti di gustare i prodotti offerti, o per vivere una vacanza a stretto contatto con la natura.

Per i più esigenti esistono anche delle cupole in vetro che possono essere collocati in vari spazi, foto delle quali trovate più in alto in questo articolo.

Immaginatevi di poter gustare un piatto prelibato o un cocktail sotto le stelle in un panorama mozzafiato, senza rinunciare a tutti i comfort; questo è sicuramente un valore aggiunto che non tutti si possono permettere senza installare questo tipo di cupole.

Inoltre, possono diventare un importante strumento di marketing per tutte quelle attività che possono mostrare la cupola da una posizione strategica perchè illuminandole con colori accesi durante la notte, possono usufruire di una pubblicità gratuita davvero efficace!

Cupole geodetiche per glamping in pillole

Facile da installare

La cupola glamping in definitiva può essere montata ovunque, bastano pochi strumenti e una po’ di abilità tuttofare.

Qui abbiamo due vantaggi in uno: la cupola glamping è facile da montare e trasportare.

Puoi metterla sul retro del tuo camion e spostarti per le tue vacanze senza bisogno di resort e ostelli.

In pratica, è un compito facile per due persone, ma puoi farlo anche da solo, impiegandoci un po ‘più di tempo. In ogni caso le aziende che fornitrici assicurano anche il servizio del trasporto e montaggio.

Puoi posizionare la Glamping Dome ovunque

Il prossimo vantaggio deriva dal punto precedente.

Se hai la libertà di montare la cupola glamping in ogni luogo desiderato, pensa alle opportunità che hai a disposizione!

Puoi sistemarti sulla cima di una montagna, vicino a un pittoresco fiume selvaggio, in riva al mare e in qualsiasi luogo dove puoi godere di una splendida vista.

Le cupole glamping sono (totalmente o in parte) trasparenti; immagina l’esperienza mozzafiato che in questo caso si può vivere.

Costruzione robusta

Un’altra cosa grandiosa della cupola glamping sta nella sua robustezza.

È resistente all’acqua e al vento perché è costruito con materiali solidi in grado di resistere a lungo a vari eventi atmosferici.

Multifunzionalità

Oltre ad essere una buona opzione abitativa, la glamping dome può essere utilizzata anche per altre attività.

È una costruzione multiuso che può essere utilizzata come abitazione confortevole, come area per alcune attività ricreative, ad esempio lo yoga, o anche come uno studio personale e una biblioteca vicino alla casa nel bosco.

È difficile elencare tutti gli utilizzi di una cupola glamping, ma tutti diventano brillanti per impostazione predefinita.

Aumenta il tuo reddito

La cupola glamping è un’invenzione abbastanza nuova che può essere utilizzata per creare un business redditizio.

Il glamping è un ramo in rapida crescita, ma ha ancora molte nicchie libere che possono essere riempite da nuovi arrivati.

Libertà di personalizzazione

Come cliente, hai infinite opportunità di personalizzazione per le cupole glamping.

Fin dall’inizio, ottieni la bolla con tutti gli strumenti del primo bisogno, come doccia, WC, sistema di ventilazione e così via.

Ma ci sono molte altre cose che possono aiutarti a personalizzare la tua cupola.

Potresti essere sorpreso dalle idee che sono venute nella mente di alcuni proprietari di cupole.

Ad esempio, puoi mettere un generatore elettrico silenzioso all’esterno e installare la TV all’interno della bolla.

Alcune persone creano bar dalle loro cupole, inserendo tavoli e banconi da bar al suo interno.

Ecologicamente sicuro

Infine, la cupola glamping è ecologica, significa che non può danneggiare la natura circostante.

Questo è il motivo per cui non hai bisogno di alcun tipo di permesso (ad eccezione degli atti di legge in alcuni paesi) per posizionare la tua cupola all’aperto.

Inoltre, questo è il motivo per cui il glamping dome resort è una grande idea per una startup – mentre la costruzione di un hotel richiede tonnellate di permessi e scartoffie connesse, l’organizzazione di un glamping bubble hotel dovrebbe essere un gioco da ragazzi.

Tutti i punti sopra menzionati stanno rendendo la cupola glamping un prodotto davvero unico, che può essere utile non solo per i privati ma anche per scopi commerciali.

