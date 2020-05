Instagram per ora salva il live ma ovviamente non è la stessa cosa...

Il contagio è arrivato anche alla musica. Il primo settore colpito è stato quello del live: concerti annullati, e traballano anche gli appuntamenti dell’estate.

Se Glastonbury, il più grande festival europeo che si tiene a fine giugno nella campagna inglese, ha cancellato non un’edizione qualsiasi ma quella dei 50 anni, è l’estate dei grandi raduni, non recuperabili in autunno, a essere minacciata e a rendere ottimistiche le previsioni Bbc di una perdita di 5 miliardi di dollari nel mondo.

La scelta di Amazon di dare priorità alla distribuzione di beni essenziali, sta spingendo tutte le etichette a fermare le nuove uscite. Resta lo streaming. Che, a differenza di tv e altri media, non ha visto crescere il consumo nelle prime settimane di isolamento.

Mancano nuove uscite a fare da traino, e la sensazione è che gli over 25 abbiano ridotto l’ascolto di musica (penalizzate le canzoni meno immediate) per rivolgersi ad altre piattaforme e nei più giovani si sia persa massa nella fascia oraria deltragitto da e verso scuola/università.

La musica dal vivo prova la strada digitale con gli appuntamenti live via Instagram. Una session improvvisata – pianoforte e chitarra acustica nello studio di casa – da Chris Martin, leader dei Coldplay, ha avuto oltre 4 milioni di contatti. Dopo il format innovativo dei concerti in spiaggia, Jova si è inventato la maratona dei Jova House Party, due ore di appuntamento quotidiano con ospiti vari (Fiorello è una costante) per chiacchiere e musica.

E Fedez-Ferragni coi live dal balcone sostengono la loro raccolta fondi per la terapia intensiva del San Raffaele di Milano e altri ospedali. Un modo diverso di stare insieme, ma vuoi mettere col sudore e i cori?