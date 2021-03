Cyber-Intimità, più contro che pro.

E state, si sa, fa rima con amore. Da protocollo, quando finisce, ci sipuòtrovare a fare i conti con distanze abbattute per pochi giorni da un luogo di vacanza comune.

Non così pertutte le relazioninate sottoil segno delweb. Coinvolgimenti fioriti e mantenuti via chat, app e social network. Definiti attraverso un ossimoro: intimità virtuale.

«Intimità» evoca calore e prossimità, lume di candela. «Virtuale» porta consé distanza e freddezza, luce blu di uno schermo. Dall’inglese cyberintimacy, il problema non è di traduzione e la difficoltà (il fascino?) sta proprio nel coniugare mondi lontani.

Un’esperienza ambivalente fondata sulla compresenza di desiderio e assenza che sitraduce nella ricerca infinita di una giusta distanza. Chi lo sperimenta si ripromette spesso di incontrarsi ma in tanti casi sembra non accada mai.

Cambia il ruolo della corporeità, diminuisce il rischio e si moltiplicano le opportunità.

Cyber può essere l’avvio di una relazione che può proseguire e concludersi senza mai trovarsi in presenza dell’altro. Giochi di seduzione quando si è impegnati, proteggono dietro l’alibi del non aver concretizzato. In altri casi è utile per sperimentare la propria identità sessuale.

Per chi si limita a relazioni virtuali, fragilità e paura dell’intimità possono motivare un passo indietronel coinvolgimentoamoroso.

Difficile districarsi tra le infinite opportunità e le altrettanto numerose sfide all’amore tradizionale. Pensare che solo quello «reale» abbia un cuore nobile pare una tentazione da vecchie generazioni.

Gli studi sul tema tuttavia non evidenziano distinzioni d’età nella cyberintimacy, inativi digitali non hanno conosciuto altro e sembra esserci una piena congruenza tra ciò che vivono online e nella realtà.

Ma anche la fascia over cinquanta non disdegna il web per convogliare a seconde opportunità. Siamo solo all’inizio della strada nel capire come l’intimità virtuale impatti sulle relazioni amorose. Si studiano i nuovi codici relazionali, similarità e differenze di coppia negli stili tecnologici.

Cominciano ad evidenziarsi differenze di genere e nuove espressioni di disagio come nel caso della gelosia patologica.

Controllare l’attività online del partner o stalkerare un ex attraverso i profili social è un gioco da principianti. Il web sta trasformando la vita sentimentale di tutti.

Le coppie usano la tecnologia per comunicare. Navigare è facile e divertente, mentre avere buone relazioni umane può essere complicato. Un’intersezione che potrebbe essere vincente se usata bene, difficile anche peri più scettici non farsi conquistare.

Può essere che qualcuno abbia avuto la sfortuna di non sentir mai battere il cuore al bip di un messaggio ma anche il più inguaribile romantico cadrà nella tentazione di troncare con un semplice short text di commiato.