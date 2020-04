Il Magnesio è amico dell'umore e potrebbe aiutarci. Ecco come usarlo e perché.

Lo stress divora il nostro magnesio, depreda subdolo uno dei minerali protagonisti del sole interiore.

Lo fagocita lo sport, lo spazza via lo sforzo fisico in generale. E un’insufficienza può essere causata da farmaci comuni come antibiotici, diuretici o antiacidi.

DAI SEMI DI ZUCCA ALLE BANANE

A fornire l’elemento in abbondanza sono semi di zucca, legumi, cereali integrali, cioccolato fondente, banane, avocado, bevanda di soia e frutta a guscio, in particolare anacardi, arachidi e mandorle. Ne regalano con generosità tutte le verdure verdi, perché il pigmento che le colora è la clorofilla, le cui molecole sono composte da atomi di magnesio: dagli spinaci ai carciofi, dalle biete alle cime di rapa.

VERDURE E LEGUMI

La dieta degli italiani, però, appare sempre più povera di magnesio, perché non si consumano a sufficienza i vegetali che lo racchiudono. L’ideale sarebbe mangiare due piatti di verdura quotidiani, legumi almeno tre volte alla settimana e poi cereali integrali al posto delle troppe farine raffinate.

MIGLIORA IL SONNO

Il magnesio serve a mantenere in salute sistema nervoso, ossa e muscoli, incluso il cuore. È un antinfiammatorio naturale e interviene nella regolazione dei ritmi sonno-veglia, come racconta una ricerca su Nature. Se le quantità in circolazione non sono sufficienti, si possono provare insonnia, ansia, stanchezza, crampi muscolari.

OTTIMO IN MENOPAUSA

Per queste ragioni il magnesio è d’aiuto in menopausa, anche perché proteggerebbe dalle fratture da osteoporosi, la fragilità ossea che colpisce soprattutto le donne (lo prova uno studio dell’Università di Padova, pubblicato sul British Journal of Nutrition).

SU L’UMORE DURANTE IL CICLO

Il minerale ha il potere di aggiustare il sapore delle ballate chimiche che condizionano il tono dell’umore delle ragazze, durante il ciclo, perché aiuta a riequilibrare i livelli di serotonina, la molecola detta della felicità, e allontana la cefalea mestruale.