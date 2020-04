Pulizie di casa ai tempi del Covid-19

Le pulizie di casa non sono certamente le faccende domestiche più apprezzate ma, almeno una o due volte la settimana, costituiscono un appuntamento dinanzi al quale non si può retrocedere.

Pulire la propria abitazione è molto importante a maggior ragione in questi ultimi tempi, al fine di contenere il più possibile la diffusione del contagiosissimo coronavirus, il quale può sopravvivere per alcune ore su superfici e ambienti.

Proprio per questo motivo, abbiamo voluto fare il punto su come potersi prendere cura dei propri spazi, sia per quanto riguarda il periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al virus, e sia in relazione alle ultime tendenze emerse in fatto di pulizie.

Pulire casa e spazi comuni ai tempi del coronavirus

Allo scopo di evitare la diffusione del coronavirus, è molto importante lavarsi bene le mani anche quando si è dentro casa. Questo è vero specialmente quando si rientra dall'esterno, ma è importante farlo anche dopo aver usato il bagno, dopo aver starnutito, tossito, ed essersi soffiati il naso.

Il lavaggio delle mani va fatto con acqua e sapone. Se per qualsiasi motivo non fosse possibile usarli, l'alternativa valida è un disinfettante a base idroalcolica, che abbia una concentrazione alcolica di almeno il 60%. Avere le mani pulite aiuta pure a non rendere vana la pulizia degli ambienti domestici, dato che tale pulizia va fatta anche al fine di scongiurare la presenza del coronavirus in casa. I bagni e le altre stanze e ambienti andrebbero lavati ogni giorno. La pulizia può essere fatta con un normale detergente e dell'acqua.

Dopo aver pulito, le superfici andrebbero disinfettate con prodotti che siano a base di cloro, come la candeggina. Per le superfici che potrebbero danneggiarsi se disinfettate con un prodotto contenente cloro, utilizzare dell'alcol con un volume pari al 70%. Nella fase di disinfezione, un'attenzione particolare meritano le superfici che vengono toccate con maggiore frequenza, come ad esempio i pomelli delle porte e gli interruttori della luce.

Per quanto riguarda i rifiuti da rimuovere facendo le pulizie, i prodotti usa e getta come fazzoletti, tovaglioli di carta, mascherine e guanti vanno gettati nella raccolta indifferenziata, a prescindere dal materiale con cui sono composti. Molto importante è anche arieggiare gli ambienti di casa, e lo è anche in assenza di una qualsiasi emergenza di tipo sanitario.

Quando si rientra da casa, si consiglia di togliersi le scarpe utilizzate per uscire all'esterno, e riporle in un ambiente isolato dell’abitazione (possono stare anche dentro a una scatola). Per dentro casa è infatti meglio indossare calzature diverse.

In condominio, è bene lavare e disinfettare soprattutto (e con più frequenza rispetto, ad esempio, alle scale) tutte le superfici degli spazi comuni che in genere vengono toccate con più assiduità, come maniglie, pomelli, pulsanti dell'ascensore, ecc. L’operazione si può fare con l’acqua e un normale detergente, mentre la disinfezione conviene farla con soluzione di acqua e un prodotto a base di ipoclorito di sodio (con un valore paro allo 0,5%). Per metalli, interruttori e altre superfici che potrebbero danneggiarsi facilmente con l'ipoclorito di sodio, conviene usare alcol con una concentrazione pari al 70%.

Inoltre, a causa del virus, quando si sta negli spazi comuni del condominio, dopo aver toccato qualche superficie, per precauzione conviene sempre lavarsi immediatamente le mani, o usare una soluzione idroalcolica.

L’uso di detergenti eco-sostenibili

Per quanto riguarda le pulizie di casa in generale (anche in assenza del coronavirus), la prima grande tendenza che è emersa negli ultimi anni è il ricorso ai detergenti e ai detersivi eco-sostenibili. Non più prodotti chimici, aggressivi o da reperire necessariamente nel supermercato, bensì prodotti più sostenibili, rispettosi dell’ambiente, a base di ingredienti completamente naturali e – perché no – replicabili direttamente a casa propria.

La domotica è una valida alleata

Una seconda tendenza che sta prendendo piede negli appartamenti degli italiani è il ricorso alla domotica, e quindi ai dispositivi di pulizia della casa che possono consentire delle attività automatiche da parte dei robot, in grado di sostituire in tutto o in parte l’intervento umano. Oggi i robot per la pulizia della casa possono aspirare la polvere dal pavimento, lavare il parquet e igienizzare gli ambienti in maniera ottimale.

È tuttavia evidente che, nonostante gli importanti passi in avanti compiuti dalle innovazioni tecnologiche, i robot siano utilizzabili in maniera quasi esclusiva per le pulizie quotidiane, mentre meno si prestano alle pulizie più profonde.

Scope elettriche senza fili

Per le pulizie più profonde, che abbiamo citato in chiusura dello scorso paragrafo, non sorprende assistere a una crescita sempre più dinamica delle vendite delle scope elettriche senza fili.

Peraltro, il portale Habu ha confrontato le migliori scope elettrice sul mercato, evidenziando come gli standard di settore siano cresciuti in misura davvero notevole negli ultimi due anni.

Non è un caso che i tassi di sviluppo delle vendite delle scope elettriche senza fili sia oggi notevolmente superiore a quello delle scope elettriche più tradizionali, e che le prestazioni delle scope elettriche senza fili stiano sempre più paragonabili (e, addirittura, superiori) a quelli delle scope connesse alla rete elettrica.

Pulire casa: un’esperienza social

Per quanto concerne l’ultima tendenza in materia di pulizie casa, non possiamo non compiere un breve passaggio sul fatto che quella delle faccende domestiche è diventata tutt’altro che un’attività da compiere in misura “riservata”.

Partendo dall’Inghilterra, nel 2020 anche in Italia si sta diffondendo il boom delle cleaning influencer, ovvero di esperti ed esperte della pulizia della casa, che pubblicano sui propri profili social (e in particolar modo su Instagram), consigli ed esperienze sui compiti da svolgere in ambito casalingo.

Insomma, diventare un punto di riferimento del pulito è tutt’altro che inusuale e… potrebbe anche essere piuttosto redditizio: sia sufficiente dare uno sguardo alle influencer più note negli USA o nel Regno Unito, con centinaia di migliaia di follower. Un aspetto – forse – inatteso fino a qualche tempo fa, e che oggi contraddistingue in maniera molto chiara la passione per la pulizia domestica!