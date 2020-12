Quadricipiti, addominali e flessori per la presciistica

In attesa che tutti gli impianti sciistici riprendano a pieno ritmo dopo il blocco Anti-Covid, diamo qualche buon consilgio aspettando tempi migliori.

Sciare è uno sport affascinante per le sensazioni che può regalare e gli ambienti in cui si svolge, ma è faticoso e lo sforzo cui ci si sottopone è intenso. «Se non si è grandi sportivi e si passa la maggior parte del tempo seduti alla scrivania, la parola d’ordine è: prudenza».

Lo sci ha una componente mista: è basilare allenare sia la forza (che coinvolge l’apparato muscolo- tendineo), sia la resistenza (apparato cardiovascolare).

Per essere in forma non occorrono sedute massacranti, basta sapere che cosa fare e dedicarvi almeno 45’ al giorno, anche in casa con esercizi specifici.

Ma come impostare la preparazione? «Allenando l’asse caviglie-ginocchia-bacino. Una buona presciistica non deve solo rafforzare gli arti inferiori. Oltre a quadricipiti tonici, flessori di cosce e anche robusti, tronco e braccia forti, occorrebuona elasticità dei muscoli addominali e della fascia lombare che assicurano stabilitànella sciata.

Altro aspettoimportante è la propriocettività, lacapacità di percepire il proprio corpo, di riconoscere laposizione nello spazio, migliorare equilibrio e sensibilità, attivare la muscolatura per coreggere in modo repentino gli sbilanciamenti».

E una volta in pista? «Buonsenso,ovviamente: riscaldare i muscoli in modo adeguato. Meglio partire su una pista inferiore al vostro livello con almeno 2/3 discese, a velocità moderata.

Non forzare mai, fermarsi quando ci si sente stanchi, meglio rinunciare all’ultima ora di sci piuttosto che rischiare».