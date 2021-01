Il Covid-19 non ferma la crescita di Soluzione Tasse, il partner delle imprese

Aiutare le imprese in questo momento storico è il segreto del successo di Soluzione Tasse che, in un anno così complicato per tutto il mondo imprenditoriale, è riuscita a crescere del 58%.

Dati importanti ma facilmente raggiungibili grazie alle numerose soluzione messe a disposizione per le imprese.

Soluzione Tasse: un ventaglio di servizi per le imprese

Soluzione Tasse è il punto di riferimento in Italia per la pianificazione delle imprese. Un vero Business partner al servizio dell’imprenditore e della sua attività che, grazie alla diversificazione dei servizi, in un anno tragico come quello appena trascorso è riuscita a crescere.

Il core business aziendale, infatti, è ancora legato alla pianificazione fiscale e alla protezione del patrimonio. Ma nel 2020, il nostro gruppo, è riuscito ad allargare i propri orizzonti sviluppando tre realtà innovative:

Xriba, un sistema che, grazie all’intelligenza artificiale, automatizza la contabilità aziendale. Una piattafroma in grado di diminuire le tempistiche di elaborazione e fornire dati aggiornati al cliente. Dati non legati solo alla contabilità, ma anche all'andamento economico finanziario dell'impresa.

Soluzione Funding, un mediatore creditizio sempre al fianco dell’azienda per un facile accesso al mercato del credito (soprattutto in questo periodo in cui le casse aziendali piangono a causa dell’emergenza economico sanitaria).

Soluzione Welfare, la business unit che affianca le aziende dalla programmazione alla gestione del piano welfare. Offre una gestione innovativa del piano, semplifica i processi e, grazie ai vantaggi fiscali, aiuta alla riduzione del costo dipendente.

In ultimo, Quantico Business CLub, il luogo d’incontro degli imprenditori.

+58% solo nel 2020

La crisi economico sanitaria non ha fermato, dunque, la crescita del nostro gruppo. Anzi, i ricavi, grazie a questo ventaglio di servizi, sono cresciuti sensibilmente.

Un piano di sviluppo partito da prima e che, a causa del Covid-19, ha subito un'accelerata. Tutto questo perché siamo sempre al fianco delle imprese con l’obiettivo di trovare le soluzioni per soddisfare i propri bisogni.

Nel 2020, inoltre, forti della crescita, siamo riusciti ad assumere circa 50 persone. A conferma che, anche in un momento come questo, non tutto deve andare male.

Soluzione Tasse SpA

Soluzione Tasse SpA è la prima società di consulenza, specializzata nella pianificazione fiscale e tutela del patrimonio per le PMI italiane. Si avvale di una squadra di più di 300 collaboratori tra cui oltre 70 commercialisti iscritti all’albo con competenze specifiche complementari in grado di lavorare insieme per fornire le soluzioni più adatte alle singole e specifiche situazioni. Dopo solo 5 anni dalla sua costituzione, sta per superare i 20.000.000 di fatturato e ha assistito oltre 10mila aziende e professionisti a cambiare completamente il proprio rapporto con il fisco nel segno di una positiva interlocuzione e generando per essi una riduzione della pressione fiscale dal 20 al 70% rispetto a quella precedente.