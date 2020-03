Sospensione mutui e crediti d’imposta nel decreto Cura Italia

Da 20 giorni, ormai, la crisi dovuta a questo male invisibile, sta mettendo a rischio la vita di molte aziende. Per far fronte a questa emergenza il Governo ha emanato il decreto Cura Italia, contenente una serie di misure a favore delle imprese.

Tra sospensione dei mutui e adempimenti fiscali, il decreto Cura Italia, tra l’altro, contiene anche due crediti d’imposta e altre importanti misure a favore delle aziende.Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti.

Sospensione dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo per le imprese cui i ricavi non sono superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 relativi a ritenute alla fonte, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Passato questo periodo l’impresa provvederà al pagamento entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a iniziare da maggio.

Potenziamento del Fondo di Garanzia che permette alle imprese di poter reperire liquidità, utile per fare investimenti o rinegoziare alcuni debiti contratti nel tempo, in maniera semplice, gratuita e senza alcuna garanzia. A fare da garante, infatti, è lo Stato.

Sospensione del mutuo prima casa per i professionisti che dimostrano di incassare di meno e 600 euro una tantum per tutti coloro iscritti alla Gestione Separata Inps.

Per le aziende in difficoltà, per evitare licenziamenti e garantire la continuità aziendale è prevista la Cassa Integrazione indipendentemente dalla dimensione dell’impresa (può usufruire anche chi ha meno di 9 dipendenti, ad esempio).

Premio di 100 euro per il lavoratori che, nonostante l’emergenza, lavorano in sede.

Credito d’imposta canone locazione del 60%. Il credito è riconosciuto solo sugli immobili di categoria C/1 mentre non trova la sua applicazione per quelle attività che, nonostante tutto, rimangono aperte perché definite di prima necessità (alimentari e farmacie).

Credito d’imposta del 50% per le spese di sanificazione dei locali e degli strumenti per un massimo di 20.000 euro.

Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter.

Sospensione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti con ricavi inferiori a 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile.

Queste le principali misure intraprese dal Governo e anche la crisi è dura e non sappiamo quando finirà, ogni imprenditore, ora più che mai, deve agire controllando i numeri dell'azienda, capire quanta liquidità si ha in cassa e quanto serve per fronteggiare i pagamenti.

Agire d'istinto sarebbe controproducente e il rischio di non riuscire a ripartire è alto.

