SIAM e Istituto Freud vincitori dei finanziamenti di Regione Lombardia

Quest’anno tra i vincitori del bando messo a disposizione dalla Regione Lombardia per il finanziamento degli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), compare SIAM 1938. SIAM offre un percorso formativo rivolto a chiunque desideri acquisire competenze e skills nel campo della Business Intelligence e Data Science.

Il piano formativo mira ad uno scopo ben preciso, ovvero il conseguimento di un titolo professionale che consenta di sviluppare capacità tecniche e consapevolezza. Tali abilità saranno utili nello sviluppo e utilizzo di applicazioni informatiche per la robotica, l’automazione, il machine learning e l’advanced manufacturing. I corsi verranno erogati online tramite la piattaforma WhoTeach, realizzata da SocialThingum, garantendo la comunicazione a distanza fra gli utenti con modalità asincrona ma anche sincrona. WhoTeach Live consente di gestire le classi online in modalità sincrona, all’interno di un’aula virtuale dotata di numerose funzionalità, fra cui le interazione tra utenti e docenti tramite chat, audio e videochiamata. Non solo, permette il caricamento e condivisione di materiale multimediale. Gli studenti al termine del percorso saranno esperti di programmazione e di sviluppo di applicazioni utili all’analisi dei dati. Inoltre, è possibile approfondire tematiche inerenti all’ambito economico, gestionale e organizzativo, in modo tale da avere una visione completa del mercato di appartenenza delle tecnologie. Sono 500 ore tra aula e laboratorio didattico o d’ impresa, più un’esperienza di tirocinio curriculare in azienda di 500 ore, per un totale di 1000 ore di formazione. Gli sbocchi professionali al termine dei corsi sono molteplici, dal settore imprenditoriale alla consulenza. L’inizio del corso è previsto per il 29 Gennaio 2021, ed è rivolto a giovani con meno di 30 anni residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale. Per info ed iscrizioni contattare l’indirizzo entro il 12 gennaio: formazione@siam1838.it.