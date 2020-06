Alle imprese servono gli "aforisti"

Il nome aforisma ha origine dal greco aphorismós, definizione. Attraverso l'aforisma si delinea l'essenzialità di un pensiero, di un comportamento, di una strategia, di un valore. Considerarlo solo un vezzo letterario di sintesi è alquanto riduttivo, in realtà è una scelta di comunicazione ben precisa che ha come obiettivo quello di innescare un processo di riflessione grazie ad un uso tattico delle parole. In sostanza è una esaltazione del pensiero creativo in chiave elegante. In un momento complesso come quello attuale, comunicare solo lo stato di crisi non risolve i problemi. Chiunque si confronti quotidianamente sul mercato sa che i processi di comunicazione definiti corporate sono fondamentali perché vanno a lavorare sugli asset intangibili delle organizzazioni, ovvero su quei valori che spingono operatori e consumatori a fidarsi di loro. Secondo un'analisi di marzo 2020 del Centro di Ricerca Iulm Cecoms, in collaborazione con l'Università Rey Juan Carlos di Madrid e la Leeds Beckett University in Inghilterra, su un campione di quasi cinquecento millennial, ben il 51% degli intervistati ritiene che le campagne corporate percepite come le più efficaci sono quelle in cui “l'impresa ribadisce il proprio ruolo di attore e mai di spettatore della realtà”. Questo dato mette in luce due elementi chiave: da una parte il ruolo non neutrale che i soggetti economici devono e dovranno sempre più rafforzare nel contesto in cui operano, dall'altra un richiamo forte verso valori autentici e attuali rispetto al vissuto quotidiano. In sostanza occorre concentrarsi sui valori condivisi dei brand.Chi ha la responsabilità dei processi di comunicazione, interni ed esterni, di un'impresa o di un'organizzazione, non può non considerare come centrale la strategia corporate. Comunicare non è una scelta di convenienza, attivabile e disattivabile a seconda delle circostanze, è un fattore abilitante che crea valore, anche in termini di Roi - Return on investment. Ciascun operatore economico ha due esigenze in termini di comunicazione: far sapere che esiste sul mercato attraverso i propri prodotti e servizi, far sapere che qualunque cosa succeda il consumatore si può fidare di quel brand, perché non è solo un marchio, un'immagine, un logo, ma è un cuore pulsante che ha il compito di esserci sempre, e di adoperarsi per sostenere i valori fondanti di una società evoluta come ad esempio la sostenibilità e più in generale la responsabilità sociale.Ecco quindi che oggi più che mai i professionisti della comunicazione sono un centrali per la sopravvivenza delle grandi, ma anche e soprattutto delle piccole e medie imprese. Non è più il tempo di considerare la comunicazione come una commodity e/o una scelta non prioritaria perché non genera business. E' esattamente il contrario se ci si affida alle giuste competenze. Soprattutto in questo momento chi opera in questo ambito deve concentrare le proprie energie per proteggere la brand awareness e la buona reputazione. Forse è arrivato il momento di sparigliare le carte e vedere la comunicazione come un prezioso alleato capace di informare e rassicurare le persone e i mercati attraverso un cambio coraggioso: raccontare storie con un linguaggio diverso, meno "markettaro" e più aforistico. Non è un caso che in moltissime presentazioni, pubblicazioni e discorsi si faccia spesso uso di aforismi, e talvolta sono le uniche cose che rimangono impresse da parte di chi ascolta.