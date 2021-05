I Care, il motto italiano del nuovo rinascimento europeo

Sarà un caso, o forse no, ma tutte le volte che a livello internazionale si vuole porre l’accento su un’eccellenza culturale o imprenditoriale, si chiama spesso in causa l’Italia e i suoi illustri e illuminati pensatori.

L’ultimo esempio pochi giorni fa: Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, nel suo discorso di apertura delle celebrazioni per il decimo anniversario della conferenza sullo stato dell'Unione a Firenze, ha citato una frase di Don Milani:

I CARE

identificando nel significato letterale di queste due parole, ovvero IO CI TENGO, quel senso di responsabilità, individuale e collettivo che deve caratterizzare il nuovo Rinascimento Europeo nell’era della post pandemia.

Un discorso quello della von der Leyen molto concreto e dal sapore poco politico, ad ascoltarla bene sembrava un Amministratore Delegato impegnato a raccontare ai propri azionisti l’andamento dell’azienda.

In questo caso l’azienda si chiara EUROPA e gli azionisti sono i 27 Stati Membri: le Parole Portanti di tutto il suo discorso sono state RINASCIMENTO, RESPONSABILITA’, FRAGILITA’, REAZIONE E SOSTENIBILITA’.

Un richiamo all’unità consapevole, alla cooperazione, alla costruzione di un nuovo modello di crescita europea, in cui persone e istituzioni lavorino insieme, sotto la stessa identità.

Per quanto non venga esplicitato, si percepisce dalla Presidente la volontà di essere e non solo apparire come una Comunità Europea più forte dal dopo Brexit e più reale nell’era della pandemia. Una crisi sanitaria che è anche economica, solo un nuovo rinascimento può traghettare l’Europa nel post Covid19.

E’ apparsa molto convinta su questo punto Ursola e ha scelto la frase di Don Milani proprio per richiamare a quel senso di responsabilità necessario in questo momento storico per ripartire.

Un discorso non spettacolarizzato, garbato nei modi e nella postura, con qualche cenno di sorriso tenuto a freno, un linguaggio semplice ma deciso.

La pandemia ha tolto tanto a tutti, ma non è fortunatamente riuscita ad eliminare i sogni per il futuro, ed è compito di che deve costruire e di chi deve raccontare questo disegno futurista, farlo senza filtri e con la piena responsabilità che le azioni di oggi incideranno sul benessere di domani.