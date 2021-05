In futuro ci cureranno robot DNA progettati in pochi minuti

Secondo gli scienziati un giorno minuscoli robot basati sul DNA e altri nanodispositivi saranno in grado di fornire medicine all'interno del nostro corpo, potranno rilevare gli agenti patogeni e aiuteranno a produrre elettronica sempre più miniaturizzata.

Attualmente i robot sono ampiamente disponibili in tutte le dimensioni. Tuttavia i materiali come il silicio non sono adatti alle scale più piccole ed è qui che entra in gioco il DNA il materiale preferito dai nanorobot. "Il diametro dell'elica del DNA è di soli due nanometri", afferma il Prof. Kurt Gothelf, nanotecnologico del DNA e chimico all'Università di Aarhus in Danimarca.

"I vaccini Moderna e Pfizer (per Covid-19) hanno un filamento oligonucleotide modificato formulato in una nano vescicola, quindi è vicino ad essere un piccolo nanorobot".

Al momento comunque la robotica del DNA utilizzata in medicina è ciò che la maggior parte degli scienziati sogna convinti che "Si potrebbero creare strutture molto più intelligenti e molto più specifiche di quanto sia possibile oggi", Kurt Gothelf.

La maggior parte degli studiosi attribuisce il primo riferimento al concetto di nanotecnologia (il termine sarà coniato più tardi) al fisico Richard Feynman (premio Nobel per la fisica nel 1965 grazie ai suoi studi sull’elettrodinamica quantistica) nel suo celebre discorso del 29 dicembre 1959 dal titolo “There’s a plenty of room at the bottom”, non c’è poi così tanto spazio.

In occasione della conferenza annuale dell’American Physical Society al California Institute of Technology Feynman aveva previsto la possibilità reale di realizzare macchine miniaturizzate e grandi quantità di informazioni codificate in spazi minuscoli.

Il termine nanotecnologia tuttavia fu coniato da K. Eric Drexler, scienziato del Massachusetts Institute of Technology, nel libro del 1986” Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology” che contribuì a galvanizzare la dottrina nanotecnologica sostenendo che il futuro della tecnologia sarebbe stato popolato da nanobot microscopici o come egli stesso li definiva molecular assemblers.

La nanotecnologia si riferisce a settori della ricerca che controllano la materia su scala dimensionale normalmente tra 1 e 100 nanometri (un nanometro-nm-è pari a un miliardesimo di metro) per la realizzazione di dispositivi in tale scala.

Un ambito della ricerca scientifica in cui rientrano anche le macchine molecolari o nanomacchine definite come un numero discreto di componenti molecolari capaci di compiere movimenti utili allo svolgimento di specifiche funzioni sotto l'azione di opportuni stimoli esterni.

Nel mondo naturale esistono macchine molecolari di estrema complessità dalle dimensioni nanometriche e la Natura ha fornito gli organismi viventi di strutture molecolari complesse, aggregati di molecole-sistemi supramolecolari. All’interno delle cellule svolgono compiti fondamentali comportandosi come congegni e dispositivi in grado di rispondere alle esigenze vitali delle stesse e lo fanno attraverso specifiche reazioni chimiche.

Il video mostra un nanodevice di DNA fatto per assomigliare a un aereo in movimento. L'"aereo" è 1000 volte più piccolo della larghezza di un capello umano. Credit: Ohio State University

Robotica del DNA per la nanomedicina

I ricercatori della Ohio State University hanno sviluppato un nuovo strumento in grado di progettare robot a DNA e nanodispositivi più complessi di quanto non fossero mai stati possibili prima ed il tutto realizzato in pochi minuti. Il software MagicDNA aiuta i ricercatori a progettare sistemi e metodologie per prendere filamenti di DNA e combinarli in strutture complesse con rotori e cardini che possono muoversi e completare una varietà di compiti, inclusa la somministrazione di farmaci ed anche, dopo l'iniezione nel flusso sanguigno, in grado di rilevare un certo agente patogeno.

“La capacità di creare nanodispositivi più complessi significa che possono fare cose più utili e persino svolgere più attività con un dispositivo” ha detto Carlos Castro coautore dello studio e professore associato di ingegneria meccanica e aerospaziale presso l'Ohio State University.

Il DNA è stato recentemente utilizzato per creare nanodispositivi per molteplici applicazioni in campi diversi tra cui medicina, nanofabbricazione, biologia sintetica, biosensori e biofisica.

Il team di ricerca della Ohio State University, guidato dall'ex dottorando in ingegneria Chao-Min Huang, ha pubblicato i risultati del loro lavoro, "Ingegneria e progettazione integrata assistita da computer per assemblaggi di DNA" nel mese di aprile 2021 sulla rivista Nature Materials.

Il software MagicDNA

I ricercatori hanno realizzato un nuovo software, MagicDNA, in grado di aiutarli a progettare modi per prendere minuscoli filamenti di DNA al fine di combinarli in strutture articolate con parti diverse come rotori e cardini che possono muoversi e completare una varietà di compiti importanti e utili come la somministrazione di farmaci.

Un lavoro che gli scienziati fanno da diversi anni utilizzando strumenti che sono più lenti e che richiedono passaggi manuali anche difficoltosi. Il software presenta una serie di vantaggi che aiuteranno gli scienziati a progettare nanodispositivi migliori e più utili consentendo ai ricercatori di realizzare l'intero progetto in 3D.

"Oggi i nanodispositivi che potrebbero aver impiegato diversi giorni per la progettazione prima di ora impiegano solo pochi minuti", ha detto Carlos Castro.

"Prima potevamo costruire dispositivi con un massimo di sei singoli componenti e collegarli con giunti e cerniere e provare a farli eseguire movimenti complessi", ha detto il coautore dello studio Hai-Jun Su, professore di ingegneria meccanica e aerospaziale presso l'Ohio State.

"Con questo software non è difficile realizzare robot o altri dispositivi con più di 20 componenti che sono molto più facili da controllare. È un enorme passo avanti nella nostra capacità di progettare nanodispositivi in ​​grado di eseguire le azioni complesse che vogliamo che facciano ".

Il software consente inoltre ai progettisti di costruire strutture di DNA "dal basso verso l'alto" o "dall'alto verso il basso".

Nella progettazione "dal basso verso l'alto" i ricercatori prendono i singoli filamenti di DNA e li organizzano nella struttura che desiderano consentendo così un controllo accurato della stessa e delle proprietà del dispositivo.

Nell’ approccio "dall'alto verso il basso" viene deciso in che modo il dispositivo generale deve essere geometricamente modellato permettendo così di automatizzare il procedimento in cui i filamenti di DNA vengono assemblati.

“La combinazione dei due consente di aumentare la complessità della geometria complessiva pur mantenendo un controllo preciso sulle proprietà dei singoli componenti” ha affermato Carlos Castro.

Un altro elemento essenziale del software è che consente simulazioni di come i dispositivi DNA progettati si comporteranno nel mondo reale.

"Man mano che si rendono queste strutture più complesse, è difficile prevedere esattamente come saranno e come si comporteranno".

"È fondamentale essere in grado di simulare il funzionamento effettivo dei nostri dispositivi. Altrimenti, perdiamo molto tempo" ha detto Carlos Castro.

Prospettive della ricerca

"C'è sempre più interesse commerciale per la nanotecnologia del DNA".

"Penso che nei prossimi 5-10 anni inizieremo a vedere applicazioni commerciali di nanodispositivi DNA e siamo ottimisti sul fatto che questo software possa rappresentare un valido aiuto per chi opera in tali ambiti di ricerca".

"Vogliamo essere in grado di progettare robot che rispondano in un modo particolare a uno stimolo o che si muovano in un certo modo", Carlos Castro.

La ricerca è stata sostenuta da sovvenzioni della National Science Foundation.

Fonte: Ohio State University