Brescia, Balotelli si allena dopo l'assenza di lunedì: colloquio con il ds

Mario Balotelli si è presentato regolarmente al centro sportivo di Torbole Casaglia martedì mattina per sostenere la seduta atletica individuale. L’attaccante è arrivato in anticipo rispetto al solito, ha lavorato e poi è tornato a casa secondo protocollo per fare la doccia. Così dopo l’assenza di lunedì, giustificata o meno a seconda delle versioni, Mario ha ripreso il suo percorso. Resta da monitorare la situazione dei rapporti tra lui e la società, anche se l’attaccante ha avuto un confronto proprio stamattina col d.s. Stefano Cordone.

Supermario continua con le sedute individuali

La squadra resta divisa tra chi svolge gli allenamenti di gruppo e chi invece prosegue con la tabella individuale. Oggi pomeriggio Diego Lopez ritroverà la squadra per continuare il lavoro di questa settimana in vista della ripresa del campionato. Balotelli dovrebbe continuare comunque con le sedute individuali.