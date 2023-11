Brioschi cede Milanofiori Energia a Gedec

Brioschi Sviluppo Immobiliare ha ceduto l'intera quota detenuta in Milanofiori Energia, pari al 70% del capitale, a Getec Italia alla quale Amafin ha venduto il restante 30%. Milanofiori Energia è proprietaria di un impianto di cogenerazione e della connessa rete di teleriscaldamento privata al servizio del quartiere Milanofiori Nord ad Assago. Il prezzo di vendita per la quota del 70% di proprietà di Brioschi è pari a 3,16 milioni. Allo stato attuale si stima che gli effetti economici ante imposte della cessione siano positivi per circa 2,5 milioni di euro nel bilancio consolidato e 1,9 milioni nel bilancio separato.