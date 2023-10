Cicchitto: "Entrambi i fratelli Starace in prima fila in lobby filo russa"

"L’onorevole Lia Quartapelle, esperta di politica estera, e una delle migliori parlamentari del Pd, con una interrogazione ha sollevato il problema della presenza di Lucidi, noto filoputinista, propagandista che invoca la pena di morte per i sostenitori di Kyiv, ad una importante cerimonia svoltasi presso l’ambasciata italiana in Russia. Il problema però non e’ soltanto Lucidi, quanto l’ambasciatore. Forse qualcuno ricorda che qualche tempo fa, proprio quando si stava aprendo la questione Putin presso l’Ambasciata italiana, si svolse una imbarazzante cerimonia sul business russo italiano di cui furono protagonisti entrambi i fratelli Starace, uno ambasciatore, l’altro - Francesco - amministratore delegato dell’Enel. Entrambi in prima fila nella grande lobby filo russa che percorre la diplomazia e il business italiano. Come si vede il nome Starace non porta fortuna all’Italia". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, Presidente di ReL Riformismo e Liberta’