Cleantech Energy, premiato il progetto sostenibile “Sinergy Flow”

Gli scatti d'Affari

Premio Cleantech Energy, il progetto vincitore è “Sinergy Flow”

Sono stati premiati i vincitori del Premio Start Cup Lombardia e del Premio Nazionale Per l’Innovazione: sono Alessandra Accogli, Gabriele Panzeri e Matteo Salerno, per il progetto “Sinergy Flow”. Si tratta di una batteria sostenibile e a basso costo, che abbina un’efficienza elevata al totale rispetto dell’economia circolare. Il progetto vincitore, ha affermato Attilio Fontana, tocca temi di grande attualità che trovano riscontro nella quotidianità di tutti, come il caro energia, i cambiamenti climatici e l’assenza di materie prime.