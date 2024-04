Elisabetta Gregoraci con Buoninfante al Fuori Salone 2024

Buoninfante, azienda leader nella produzione di materassi presenta X-BIO Party al Fuori Salone 2024,il lancio della nuova brand image X-BIO con la partecipazione esclusiva di Elisabetta Gregoraci, madrina del Made in Italy e di X-BIO.X-BIO Party si inserisce nel cartellone di eventi previsti per il FuoriSalone 2024 e segna l’avvio di una nuova fase per X-BIO, l’innovativo brand di materassi hi-tech e certificati di Buoninfante, storica azienda leader nel settore.X-BIO festeggia così la sua prima partecipazione al Fuori Salone e presenta al pubblico una nuova immagine aziendale, più emozionale e visivamente accattivante che esalta e valorizza X-BIO come elemento di design e lifestyle e icona di comfort e benessere.La nuova brand image riprende e gioca con i 4 elementi naturali (Fuoco, Acqua, Terra, Aria) che da sempre ispirano X-BIO e la sua tecnologia brevettata. Un’ispirazione che proprio al Fuori Salone 2024 è celebrata nell'esposizione Matrex Natura, un percorso multisensoriale alla scoperta degli elementi che danno vita a un materasso innovativo ed ecosostenibile, che i visitatori possono scoprire e visitare durante la Milano Design Week.Ad arricchire l’evento la partecipazione esclusiva di Elisabetta Gregoraci, testimonial ufficiale di X-BIO e protagonista delle prossime campagne promozionali del brand, icona di stile e di italianità.

Servizio realizzato da Nick Zonna