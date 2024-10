Il Ministro Valditara visita il Collegio Rotondi per celebrare il 425°anno di fondazione.

In occasione del 425 esimo anniversario della fondazione del Collegio Rotondi, il

più antico istituto paritario d’Italia a vantare un curriculum verticale che abbraccia tutti i gradi d’istruzione, dall’asilo fino all’università, il Ministro dell’Istruzione e del

Merito, Giuseppe Valditara,in visita presso la storica Istituzione.

La visita del Ministro rappresenta un evento di altissimo rilievo non solo per il Collegio, ma per l’intero territorio. Al suo arrivo, il

Ministro sarà accolto dalle autorità locali, con alcuni dei sindaci dei 30 comuni dai quali provengono gli oltre 700 studenti del Collegio Rotondi. La cerimonia ufficiale si è svolta nel quadriportico

d’onore, dove tutti gli alunni si sono riuniti con insegnanti,docenti e genitori per accogliere il Ministro per un momento di saluto istituzionale del Rettore Don Andrea Cattaneo, accompagnato

da un’animazione musicale eseguita dagli stessi studenti.

Don Andrea Cattaneo, Rettore del Rotondi, esprime così il suo entusiasmo per

questa significativa visita: “Siamo profondamente onorati di poter accogliere il Ministro Valditara in un momento così importante per la nostra comunità educativa. Questa visita non solo celebra la storia del nostro Collegio, ma offre ai

nostri ragazzi l’opportunità di confrontarsi direttamente con le istituzioni su temi

che riguardano il loro futuro scolastico e formativo.”

Dopo la cerimonia istituzionale, il Ministro Valditara ha visitato

alcuni degli spazi storici del Collegio, tra cui la biblioteca storica, che custodisce

preziosi volumi del XVIII secolo ancora in perfette condizioni.

Il culmine della giornata è stato l’incontro in Aula Magna con gli studenti del Liceo.

Occasione unica di dialogo tra il Ministro e i ragazzi su temi di grande attualità per il mondo scolastico, tra cui le nuove modalità d’esame per l’anno di

maturità, la reintroduzione del voto di condotta e il suo significato, l’importanza della didattica per competenze e, infine, una riflessione sulla recente proposta del Ministro riguardante il “bonus scuola”.

Don Andrea Cattaneo sottolinea l’importanza di questo confronto: “Dare ai nostri

studenti la possibilità di discutere direttamente con il Ministro dell’Istruzione su

questioni che li toccano da vicino è per noi motivo di grande orgoglio e

soddisfazione. È un segno concreto della centralità del dialogo e dell’ascolto nella nostra missione educativa.”

L’evento si configura come una celebrazione storica, ma

anche come un’opportunità di crescita per gli studenti, che potranno così sentirsi

parte attiva di un percorso educativo che li coinvolge e li responsabilizza.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna