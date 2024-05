Milano Arch Week dedicata all'architettura,trasformazioni urbane e al futuro d

Presentato la Milano Arch Week 2024 a Palazzo Marino in sala Alessi con la partecipazione Giuseppe Sala sindaco Milano,Nina Bassoli curatrice evento,Matteo Ruta docente Politecnico MI,Donatella Sciuto rettore Politecnico Milano,Stefano Boeri presidente Triennale. Dopo il successo delle passate edizioni, da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio 2024 torna Milano Arch Week, la settimana dedicata all'architettura, alle trasformazioni urbane e al futuro delle città, promossa dal 2017 da Comune di Milano, Politecnico di Milano e Triennale Milano. Questa sesta edizione, con la direzione artistica di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, è curata da Nina Bassoli, curatrice per architettura, rigenerazione urbana, città di Triennale Milano, e da Matteo Ruta, docente del Politecnico di Milano, con la collaborazione di Joseph Rigo. In continuità con le riflessioni avviate nel corso della scorsa edizione, Milano Arch Week 2024, si svilupperà attorno all’idea di architettura debole, di un’architettura che si pone in ascolto dei bisogni e delle aspettative dei cittadini, che dialoga con il territorio e i suoi abitanti. Per riflettere su questi temi sono stati invitati architetti e designer internazionali, studi e professionisti emergenti, urbanisti e paesaggisti.Tra gli ospiti di questa edizione: Lina Ghotmeh (20 maggio, Politecnico di Milano); Christian Kerez (21 maggio, Politecnico di Milano); Boonserm Premthada (23 maggio, Triennale Milano); Peris+Toral Arquitectes (24 maggio, Triennale Milano); Alessandro Petti/Sandi Hilal (25 maggio, Triennale Milano); lo studio Flores y Prats (25 maggio, Triennale Milano); Francisco Alonso (26 maggio, Triennale Milano).La manifestazione si apre al dialogo con diverse istituzioni e quartieri della città, coinvolgendo attività e iniziative locali e raccontando la natura policentrica, complessa e vitale di Milano. Sono oltre 80 gli appuntamenti che si svolgono in 46 sedi diffuse nella città: scuole, teatri, associazioni, biblioteche, giardini di quartiere, chiese, Comuni dell’area metropolitana. Una rete di luoghi che dal centro arriva ai quartieri più esterni.Milano Arch Week in Triennale apre la mostra Gae Aulenti (1927-2012), una delle più importanti retrospettive sul lavoro e sulla vita dell’architetta, realizzata in collaborazione con l’Archivio Gae Aulenti e curata da Giovanni Agosti con Nina Artioli, direttrice dell’Archivio Gae Aulenti, e Nina Bassoli. La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 maggio 2024 al 12 gennaio 2025

Servizio realizzato da Nick Zonna