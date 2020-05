120 kg di cocaina in moto d'acqua: Gdf arresta i narcotrafficanti

Milano, 26 mag. (askanews) - 120 chili di cocaina nascosti nelle moto d'acqua. È il carico scoperto nel 2018 al confine fra Cile e Perù grazie al quale è stata avviata l'indagine che ha portato all'arresto di 7 persone, considerate ai vertici di una organizzazione di narcotrafficanti che importava la droga dall'America del Sud.La banda poteva contare su una base logistica in Cile per il noleggio di automezzi e l'acquisto di telefoni cellulari intestati a soggetti inesistenti da fornire ai corrieri e garantiva denaro da destinare ai familiari degli arrestati per spese legali e sostentamento.Nonostante il sequestro e gli arresti del 2018 in Sudamerica, l'organizzazione aveva continuato ad operare, con capacità di reperire ingentissimi quantitativi di cocaina, trasportata in modi sempre diversi: due degli arrestati sono stati scoperti nel 2019 con 435 chili di coca su una barca a vela in un atollo polinesiano e 390 in un doppio fondo in un pickup in Perù.