A Francesca Pascale 20 milioni di euro dopo l'addio a Berlusconi

Milano, 23 lug. (askanews) - 20 milioni di euro e poi un assegno da 1 milione di euro l'anno di mantenimento. Sarebbe questo l'accordo economico, secondo quanto sostiene il settimanale "Oggi", raggiunto fra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale a 4 mesi dalla fine del loro rapporto, un addio annunciato in pieno lockdown per il coronavirus dopo una serie di indiscrezioni.L'ex primo ministro, 83 anni, e la 36enne sono stati insieme per quasi 10 anni. Poi a marzo il comunicato ufficiale in cui si dichiarava che fra i due restavano "affetto e profonda amicizia" ma nessuna relazione sentimentale.