A Milano riapre il Duomo ma pioggia e paura frenano i turisti

Milano, 2 mar. (askanews) - Il Duomo di Milano ha riaperto le sue porte ai turisti. Da stamattina possono visitare la cattedrale anche se in piccoli gruppi contigentati e senza poter utilizzare gli ascensori. Complice una pioggia battente che imperversa su Milano da questa mattina gli ingressi al Duomo sono molto rari.Piccoli gruppi di turisti, molti muniti di mascherine, hanno sfidato la pioggia per dirigersi al monumento più celebre di Milano.La città, molto provata dalle misure per contrastare ladiffusione del Coronavirus, prova dunque a ripartire non solosimbolicamente dalla sua cattedrale, nonostante i turisti incittà siano davvero pochi rispetto alle settimane precedentil'allarme, quando la piazza era costantemente gremita.