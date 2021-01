A Napoli è crollata una parte della chiesa del Rosario

Milano, 20 gen. (askanews) - A Napoli è crollata una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario, in piazza Cavour. Il cedimento strutturale avrebbe coinvolto anche un solaio di un edificio a fianco. Non risultano feriti, la zona è molto frequentata e la chiesa era regolarmente aperta ma per fortuna al momento del crollo, le 8 del mattino circa, non c'era nessuno nelle vicinanze, nonostante il via vai di genitori che accompagnavano i bambini nella vicina scuola. Sotto le macerie è rimasto solo uno scooter parcheggiato di fronte alla chiesa.Sul posto per gli accertamenti la polizia municipale, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e un'unità della protezione civile che hanno accompagnato all'interno i sacerdoti che celebrano le funzioni all'interno della chiesa per verificare i danni.