A Palermo gara di solidarietà per il diving sociale

Roma, 23 lug. (askanews) - Due fratelli di Palermo, Gianluca e Alessio Pellegrino, appassionati di immersioni e con un sogno: essere i primi due tetraspastici al mondo a raggiungere la profondità di 18 metri. Un obiettivo che dopo anni di preparazione sembrava ormai a portata di mano, non fosse stato per l'incendio, di natura dolosa, che ha distrutto il diving degli istruttori che li accompagnavano nelle loro escursioni subacquee mandando in fumo bombole, attrezzature e sogni.Alla Baia del Corallo, all'interno della riserva orientata di Capo Gallo a pochi chilometri dal capoluogo siciliano lo "You Dive" dal 2016 consente a portatori di disabilità e ragazzi con difficoltà d'inserimento sociale di vivere l'esperienza di una passeggiata a contatto diretto con il mondo sottomarino nei fondali siciliani. Un'oasi felice che ha subìto una brusca battuta d'arresto poche settimane fa, con il rogo che ha distrutto tutto.Il responsabile Francesco Landini: "Il nostro motto è quello della fenice, ripartire dalle ceneri, al più presto cercheremo di recuperare l'attrezzatura persa". "I danni: 20 attrezzature distrutte, più materiale specifico che usavamo per portare i ragazzi con disabilità, materiale tecnico subacqueo, siamo a una perdita di 40mila euro".Per ripristinare il bungalow e riacquistare le attrezzature speciali, i ragazzi hanno avviato un crowdfunding sulla piattaforma www.produzionidalbasso.com. chiedendo un piccolo contributo per restituire ai fratelli Pellegrino, e a tanti altri come loro, la speranza di tornare a sognare."Il diving era la mia seconda casa, mi ha permesso di realizzare il mio sogno di andare sott'acqua". "Sott'acqua ho un senso di serenità e libertà, spero di continuare questo percorso ma solo con il vostro aiuto potremo realizzare questo sogno".