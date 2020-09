A Paliano i funerali di Willy, un lungo applauso accoglie feretro

Roma, 12 set. (askanews) - Un lungo applauso ha salutato l'arrivo del feretro di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso brutalmente a calci e pugni a Colleferro, all'inizio delle esequie celebrate allo stadio di Paliano.Circa 1300 le persone presenti, amici, familiari, cittadini: tutti con la maglietta bianca in segno di purezza. A celebrare la messa mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Palestrina.Presenti tra gli altri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche lui con la camicia bianca, la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e il presidente della Regione Lazio Nicola zingaretti."Il mio auspicio è che sia presto fatta giustizia e che si faccia chiarezza sulle responsabilità di ognuno" ha detto il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. "Il mio appello a testimoniare - ha aggiunto il primo cittadino - è stato ascoltato e si sono aggiunti testimoni".Intanto si aggrava la posizione dei quattro giovani accusati per la sua morte: omicidio volontario e non più preterintenzionale. La diversa rubricazione del reato da parte dei pubblici ministeri sarebbe stata motivata dai primi riusltati dell'autopsia eseguita sul corpo del giovane.