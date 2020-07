A Perugia un aiuto per mille famiglie grazie alla spesa sospesa

Milano, 1 lug. (askanews) - A Perugia 1.000 famiglie in difficoltà saranno aiutate per due mesi grazie a spesasospesa.org (http://www.spesasospesa.org) un progetto di solidarietà partito nel mezzo del lockdown.27mila euro dei 225mila euro complessivamente raccolti in un mese dal lancio della campagna sono stati destinati all'Emporio della Caritas locale a cui potrà accedere chi ha bisogno. Una spesa sospesa e digitale visto che i flussi di donazioni sono registrati e gestiti attraverso la piattaforma di food sharing Regusto, parte del progetto insieme con FoodChain spa, Synesthesia e Comitato Lab00, comitato ideatore dell'iniziativa presieduto dall'attore Davide Devenuto."Spesa sospesa è un progetto di solidarietà circolare perché vuole aiutare indigenti acquistando prodotti dalle aziende agroalimentari che anche loro hanno attraversato difficoltà"Il progetto è stato supportato dalla digital energy company Sorgenia, digital energy company, che ha coinvolto dipendenti e e clienti: ad oggi in 4.000 hanno aderito in 4.000 donando una cifra pari al valore dell'ultima bolletta.