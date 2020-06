A Roma arrivano altri mille monopattini, Raggi: la città cambia

Roma, 3 giu. (askanews) - Altri mille monopattini sono pronti a sfidare i sanpietrini della Capitale. Il nuovo servizio in sharing Bird è stato presentato al Colosseo, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all'assessore capitolino Pietro Calabrese. Il servizio sarà operativo dal Circo Massimo, al quartiere Esquilino, la zona della stazione Termini, Porta Pia, i giardini di Villa Borghese fino a coprire tutto il resto del Centro storico. Nelle prossime settimane il servizio sarà esteso anche in altre zone della città."E' il terzo appuntamento, non meno importante, con un operatore che ha deciso di aiutare il cambiamento della mobilità a Roma. Bird ci aiuterà a viaggiare a emissioni zero - ha commentato la sindaca Raggi -. Roma è una città che si sta preparando a un cambiamento della mobilità".Bird prevede 4 opzioni di abbonamento al servizio, tramite una App: Opzione 1: 50 euro + 5 euro gratis; Opzione 2: 100 euro + 10 euro gratis; Opzione 3: 250 euro + 50 euro gratis; Opzione 4: 500 euro + 100 euro gratis. Bird, inoltre, emetterà regolare fattura per chi volesse sfruttare il rimborso del 60% dei servizi previsto dal bonus mobilità.