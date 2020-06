A Roma il Ros scopre e smantella cellula anarchica: 7 arresti

Milano, 12 giu. (askanews) - I carabinieri del Ros hanno arrestato 7 militanti anarco-insurrezionalisti ritenuti responsabili di una serie di azioni violente. I sette avevano come base il centro sociale "Bencivenga Occupato" di Roma. Per loro le accuse sono "associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, detenzione e porto di materiale esplosivo, istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato, incendio e danneggiamenti aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione dell ordine democratico."L'indagine si è sviluppata dopo l'attentato esplosivo alla stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni nel 2017, con un ordigno artigianale nascosto in un termos di metallo. Attacco rivendicato dal Fai "Federazione anarchica informale", a cui la cellula è riconducibile secondo gli inquirenti.Due persone sono state arrestate anche all'estero, in Spagna e Francia.