A Taormina si celebra l'amore tra la Sicilia e Dolce e Gabbana

Roma, 20 lug. (askanews) - La Sicilia punta su Dolce & Gabbana. I due stilisti, da sempre innamorati dell'isola che ha ispirato tante delle loro collezioni, sono stati celebrati al Teatro greco di Taormina durante il 66esimo Taormina Film Fest. Un incontro emozionante, presentato da Leo Gullotta, al quale hanno preso parte anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché, i tre tenori de Il Volo e Monica Bellucci.Musumeci: "Abbiamo puntato sulla creatività, il genio e la fantasia di due persone straordinarie".Tutti insieme per assistere alla prima mondiale del mediometraggio "Devotion", girato dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, che racconta il rapporto d'amore di Dolce & Gabbana con la Sicilia, impreziosito dalle musiche inedite del maestro appena scomparso, il grande Ennio Morricone ricordato da tutti con affetto.A suggellare la collaborazione tra la Regione Siciliana e Dolce & Gabbana c'è anche il progetto "Cinema all'aperto": uno schermo itinerante, in alcune fra le più belle piazze siciliane, che proietterà il film di Tornatore fino al 16 agosto, con chiusura, in grande, nella piazza di Polizzi Generosa, paese natale di Domenico Dolce."Abbiamo voluto affidare a loro il compito di promuovere questa terra e chi meglio di loro potrà farlo: i loro prodotti, i loro abiti, portano il sapore, la passione, l'amore di questa terra, ecco perché voglio dirvi grazie a nome di tutti i siciliani per quello che in questi anni alla Sicilia avete saputo dare".