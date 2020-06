A Vienna il locale peep show diventa palco per cantautori

Vienna, 12 giu. (askanews) - Da locale "peep show" a palco per cantautori. Succede a Vienna dove un night club è stato trasformato in un palco per un concerto. Misure di sicurezza anti Covid più che rispettate: il pubblico ha assistito all'esibizione chitarra e voce guardandola dalle cabine da cui di solito gli avventori guardano le spogliarelliste. Quando è arrivata la richiesta da parte degli organizzatori, i proprietari del locale pensavano fosse uno scherzo. E invece è stato un successo."Il pubblico si è perso completamente durante gli show online e qua invece puoi sentirlo, è un'esperienza nuova: senti che stai suonando per qualcuno, senti che c'è qualcuno al di là del muro" ha detto il cantante, Voodoo Jurgens.Pubblico spaesato ma soddisfatto."È stato strano, non ero mai stata in un peep show in tutta la mia vita, è la prima volta. Ma è un buon progetto per le lavoratrici e i lavoratori del sesso".Parte dei profitti infatti sarà devoluto alla categoria, rimasta senza lavoro a causa del coronavirus.