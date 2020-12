Abruzzo, Marsilio attacca governo: cura ammazza il paziente

Roma, 7 dic. (askanews) - Pubblicata l'ordinanza del Governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio che riporta la Regione nella fascia arancione, e questo "nonostante lettera di diffida dei ministri" competenti, Roberto Speranza e Francesco Boccia. Lo spiega lo stesso presidente della Regione in conferenza stampa: "Non voglio drammatizzare il conflitto col governo anche se considero eccessivo se non risibile il tono intimidatorio e la minaccia di responsbailità penali. Risibile perché è indimostrabile dove e come ci si contagi e per colpa di chi". "Ad attendere la burocrazia ministeriale - ha quindi spiegato Marsilio - saremmo zona arancione a partire da domenica, la cura così ammazza il paziente".