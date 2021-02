Accordo fra Facebook e Australia: tornano le news sul social

Milano, 23 feb. (askanews) - Facebook e il governo australiano hanno trovato un accordo: sul social network torneranno le news dei media locali. I link agli articoli e ai video dei giornali e dei siti australiani erano stati bloccati dal colosso dei social network dopo la presentazione di una proposta di legge che avrebbe obbligato le piattaforme online a pagare gli editori per i contenuti, una legge che aveva l'obiettivo di limitare il dominio di Facebook e Google sul mercato.Dopo una settimana di buio sul social per i media australiani, i vertici di Facebook e il ministero del Tesoro hanno trovato un accordo. Un compromesso che non obbliga più a negoziati obbligatori i giganti del tech che a loro volta si sono impegnati a negoziare accordi privati con gli editori sul pagamento dei contenuti.