All'Istituto S. Anna di Pisa orientamento per studenti meritevoli

Pisa, 5 feb. (askanews) - Si chiama "Me.Mo" cioé "Merito e Mobilità Sociale 2.0" ed è il programma di orientamento promosso dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e Intesa Sanpaolo, per sostenere il percorso verso la scelta universitaria di 250 studenti meritevoli, provenienti da contesti socio-economici fragili.La fase selettiva della seconda edizione del progetto si è conclusa con grande successo: oltre 850 domande provenienti da tutta Italia, motivo per cui è stato innalzato a 250 il numero degli studenti che hanno superato la selezione e saranno affiancati dagli allievi della Scuola Superiore Sant'Anna in un programma di orientamento e mentoring individuale in vista della loro scelta universitaria.Come confermano i dati di AlmaLaurea, infatti, la famiglia di origine svolge un ruolo rilevante nelle scelte d'istruzione, lavorative e di vita che, soprattutto nella delicata fase della scelta del percorso universitario, influisce in modo sempre più incisivo."L'attenzione verso la mobilità sociale - ha spiegato la rettrice, Sabina Nuti - è un elemento identificativo delle scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale che nel sistema universitario hanno il ruolo di garantire una formazione di eccellenza a giovani di talento, indipendentemente dal loro contesto familiare e sociale. Per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa merito e mobilità sociale rappresentano una priorità strategica necessaria per la piena realizzazione della propria missione istituzionale".