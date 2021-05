Almeno 70 migranti trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle

Porto Empedocle, 15 mag. (askanews) - L'emergenza migranti torna in primo piano nell'agenda politica italiana. Per questo sono stati trasferiti dall hotspot di Lampedusa a Porto Empedocle almeno 70 migranti, molti di questi di età minore non accompagnati. Sempre nella giornata di ieri a Lampedusa altri 650 migranti erano stati imbarcati a bordo della nave quarantena Azzurra. Si riduce così il numero di persone ospitate attualmente a contrada Imbriacola, dove nei giorni passati si era sfiorato il rischio collasso della struttura.