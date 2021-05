"Animal crossing New horizons" diventa un set Lego

Milano, 26 mag. (askanews) - "Animal crossing: New horizons" diventa un set Lego. Un'isola e alcuni dei personaggi più famosi del videogioco life simulator di Nintendo sono stati ricostruiti con 6mila mattoncini; ci sono tanti elementi familiari ai giocatori e abitanti delle isole: gli animali antropomorfi K.K. Slider e Gulliver, il Banco da lavoro, gli alberi, il falò e le panchine.Il diorama è stato creato grazie alla creatività OrangeTeam Lug, una delle community italiane di fan LEGO che lo ha realizzato in circa 3 mesi, proprio durante il lockdown.Mesi di reclusione forzata in casa che hanno fatto esplodere il mercato dei videogame, soprattutto quelli di simulazione di vita, con l'Italia che ha uno dei tassi di crescita più elevati.